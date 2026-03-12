"Ask Maps", la función que permitirá "preguntar cualquier cosa, sobre cualquier lugar" como chatbot en Google Maps
Maps podrá responder solicitudes habladas y escritas que combinan la información sobre ubicación y reseñas con el historial personal y las preferencias.
Alphabet Inc. está implementando uno de los cambios más importantes en Google Maps en más de una década, con la función "Ask Maps" que permitirá a los usuarios interactuar con el producto como un chatbot.
Esto significa que Maps podrá responder solicitudes habladas y escritas que combinan la información sobre ubicación y reseñas con el historial personal y las preferencias. Esto forma parte del esfuerzo de Google por integrar su inteligencia artificial, Gemini, en todos sus productos, según anunció la compañía el jueves.
La nueva función ofrece respuestas personalizadas a los usuarios mediante el análisis de información de más de 300 millones de lugares y reseñas de una comunidad que supera los 500 millones de colaboradores. En lugar de investigar lugares específicos o filtrar reseñas manualmente, "Ask Maps" permitirá "preguntar cualquier cosa, sobre cualquier lugar", según la compañía.
“Al combinar el mapa más actualizado del mundo con nuestros modelos Gemini más potentes, estamos transformando la exploración en una simple conversación”, afirmó Miriam Daniel, vicepresidenta y directora general de Google Maps. Gemini se integraba previamente para ofrecer una experiencia manos libres, pero esta actualización cambiará la forma en que las personas usan el producto, según la compañía.
La nueva función ofrecerá recomendaciones de restaurantes adaptadas al historial de búsqueda o los lugares guardados de los usuarios. Por ejemplo, Ask Maps puede sugerir restaurantes veganos o vegetarianos si sabe que un usuario tiene ciertas restricciones dietéticas sin que esta se lo pida explícitamente.
Para quienes conducen, otra actualización impulsada por Gemini ofrecerá una vista 3D completa de la carretera y rutas alternativas en caso de congestión o interrupciones del tráfico en tiempo real. Denominada "Navegación Inmersiva", la herramienta también ofrece orientación útil a los conductores con funciones como recomendaciones de aparcamiento y la ubicación de la entrada a un edificio.
Ask Maps estará disponible en EEUU e India para usuarios de iOS y Android a partir del jueves. Navegación Inmersiva estará disponible en EEUU para dispositivos iOS y Android compatibles, CarPlay, Android Auto y coches con Google integrado. Se extenderá a otras regiones en los próximos meses.
Si bien Google Maps ha sido durante mucho tiempo la opción predilecta de muchos consumidores, Apple ha invertido mucho en su propio producto en los últimos años, lo que ha aumentado la presión sobre Google para innovar.
