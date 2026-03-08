Trabajadores de Samsung Electronics votarán plan de huelga en demanda por mejoras salariales
Tres sindicatos votarán desde este lunes y hasta el 18 de marzo sobre la propuesta de paralización, que de aprobarse se extenderá entre el 21 de mayo y el 7 de junio. Sería apenas la segunda huelga en la historia de la compañía.
Los trabajadores sindicalizados de Samsung Electronics comenzarán a votar este lunes si realizan una huelga de 18 días para exigir salarios más altos.
Tres sindicatos votarán desde este lunes hasta el 18 de marzo sobre la propuesta, según un comunicado del Samsung Electronics Labor Union (SELU, sigla en inglés). Si se aprueba, la paralización se realizará entre el 21 de mayo y el 7 de junio.
SELU, junto con el National Samsung Electronics Union y Donghaeng, lleva más de tres meses negociando salarios con el gigante electrónico, señaló el comunicado. Las organizaciones laborales buscan un aumento salarial de 7%, la eliminación del tope a los bonos por desempeño y mayor transparencia en la forma en que estos se calculan.
Samsung Electronics no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por Bloomberg News fuera del horario laboral habitual.
Los sindicatos representan a cerca de 89 mil de los aproximadamente 130 mil empleados de Samsung, informó este domingo la agencia Yonhap.
Si el plan sigue adelante, será apenas la segunda huelga en la historia de la empresa. Los trabajadores realizaron su primera paralización en 2024, después de que fracasaran las negociaciones salariales. En ese momento, Samsung afirmó que la interrupción no afectó la producción ni las operaciones de gestión.
