Paramount fusionará HBO Max y Paramount+ para competir con Netflix

La operación -firmada el 27 de febrero y prevista para cerrar en el tercer trimestre- mantendrá HBO como marca, apuntará a al menos 30 estrenos anuales en cines y proyecta US$ 69 mil millones en ingresos estimados para 2026.

Paramount Skydance corp. dijo este lunes que combinará los servicios de streaming Paramount+ y HBO Max en una sola plataforma, tras la adquisición de Warner Bros. Discovery Inc. por US$ 110 mil millones.

La compañía espera que la transacción, que se firmó formalmente el 27 de febrero, se cierre en el tercer trimestre. El acuerdo llegó después de meses de gestiones del director ejecutivo de Paramount, David Ellison, para adquirir el célebre estudio de Hollywood y activos relacionados como HBO, CNN y TNT. Paramount ganó una guerra de ofertas con Netflix Inc., al aceptar pagar US$ 31 por acción en efectivo por la compañía.

Ellison dijo en una llamada con inversionistas este lunes que no hay planes de recortar producción y que el acuerdo es “pro competencia, pro consumidor y pro comunidad creativa”. Paramount apunta a 15 películas para salas al año por estudio, para un total de al menos 30 filmes anuales.

“Esto no se trata de consolidación; se trata de reinventar el negocio”, afirmó Ellison. Las acciones de Paramount caían 1,9% a US$ 13,26 a las 10:01 a.m. en Nueva York.

El director financiero de Paramount, Dennis Cinelli, señaló en la llamada que para 2026 esperan que ambas compañías tengan US$ 69.000 millones en ingresos proforma y US$ 18 mil millones en ganancias estimadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda). Las empresas combinadas tendrán deuda neta por US$ 79 mil millones.

Ellison dijo que el plan es mantener HBO como marca incluso después de combinar las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max.

“Entre ambas plataformas, hoy hay más de 200 millones de suscriptores D2C en más de 100 países y territorios en el mundo, lo que nos posiciona para competir de manera efectiva con los principales servicios de streaming en el mercado actual”, afirmó.

También subrayó lo amplio que sería el portafolio deportivo de la empresa fusionada, señalando que tendría derechos de la National Football League, Ultimate Fighting Championship, March Madness, el PGA Tour y los Juegos Olímpicos en Europa. Ellison agregó que el acuerdo por US$ 7.700 millones que Paramount cerró con la UFC el verano pasado le da a la compañía flexibilidad para emitir eventos en la cadena TNT de Warner Bros.

Según Ellison, la empresa no planea escindir sus redes de cable después de la fusión. Si hubiese prosperado el acuerdo de Warner Bros. para vender su negocio de streaming y estudios a Netflix, Warner Bros. habría separado sus redes de cable en una compañía independiente llamada Discovery Global. Comcast Corp. completó recientemente una escisión similar de algunas de sus redes de cable en una nueva empresa, Versant Media Group Inc.

Para ganar el acuerdo, Paramount aumentó sus ofertas, que habían comenzado en US$ 19 por acción en septiembre. Paramount pagó a Netflix una comisión de US$ 2.800 millones y acordó pagar US$ 7.000 millones a Warner Bros. si el acuerdo no es aprobado por los reguladores.

"Un momento decisivo para ambas compañías"

El director de operaciones de Paramount, Andy Gordon, dijo que se espera una votación de accionistas en primavera. Paramount también aceptó pagar una “ticking fee” a los accionistas de Warner Bros. de 25 centavos por acción por cada trimestre en que la transacción no se cierre más allá del 30 de septiembre.

Paramount entregó más detalles sobre su financiamiento. Esto incluye US$ 47 mil millones en capital, respaldados por la familia Ellison y Red Bird Capital Partners. Ellison y sus socios están comprando nuevas acciones de Paramount a US$ 16,02 por acción. Los actuales inversionistas de Paramount tendrán la posibilidad de participar en una oferta de derechos para recaudar hasta US$ 3.250 millones.

La compañía también planea pedir prestados US$ 54 mil millones a Bank of America, Citigroup y Apollo Global Management Inc.

“Esta transacción marca un momento decisivo para ambas compañías”, dijo Ellison. “Al unir nuestros estudios icónicos, plataformas de streaming complementarias con presencia global, nuestras redes de cable y lineales, y nuestra IP de clase mundial, tenemos la oportunidad de ayudar a dar forma al futuro y construir una empresa de medios y entretenimiento de próxima generación.”