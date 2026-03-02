Refinería de petróleo de Aramco, la mayor de Arabia Saudita, detiene operaciones tras un ataque con drones

Los futuros del gasóleo subieron tras la noticia del cierre de la refinería, proveedor clave de diésel. Aramco cerró el lunes la planta de Ras Tanura, de 550.000 barriles diarios.

Aramco detuvo las operaciones en la refinería más grande de Arabia Saudita, en Ras Tanura, en la costa del Golfo Pérsico, después de un ataque con drones en la zona, según personas familiarizadas con el asunto.

Los futuros del gasóleo subieron tras la noticia del cierre de la refinería, proveedor clave de diésel. Aramco cerró el lunes la planta de Ras Tanura, de 550.000 barriles diarios, como medida de precaución mientras se evaluaban los daños, según informaron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque la información aún no es pública.

Se produjo un incendio "limitado" en la planta, causado por los escombros de la interceptación de dos drones que atacaban las instalaciones, según informó la Agencia de Prensa Saudita. El incendio estaba bajo control, según fuentes familiarizadas con el asunto. La oficina de prensa de Aramco no emitió comentarios de inmediato.

Los futuros del gasóleo ICE subieron más de un 20%, la mayor ganancia intradía desde marzo de 2022, mientras que el petróleo crudo en Londres cotizaba alrededor de un 10% más alto, cerca de los US$ 80 por barril.

Las hostilidades en Oriente Medio comenzaron el fin de semana con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y Teherán disparó cientos de misiles y drones contra países de la región en represalia. Un ataque a una importante infraestructura energética es una pesadilla para los mercados petroleros, con el tráfico marítimo a través del crucial Estrecho de Ormuz prácticamente paralizado a medida que aumentan las tensiones.

La refinería de Ras Tanura es un proveedor clave de combustibles para el transporte, como el diésel, para compradores europeos y produce cantidades menores de gasolina. Cerca se encuentra la mayor terminal de exportación de Aramco para crudo y productos petrolíferos, que incluye tanques de almacenamiento, atracaderos en el puerto y puntos de carga en alta mar.