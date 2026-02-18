Nestlé considera reducir su exposición al negocio de helados
Bajo la revisión de su nuevo CEO, Philipp Navratil, Nestlé analiza recortar su participación en Froneri
Nestlé está considerando reducir aún más su huella en el negocio de los helados, mientras el nuevo director ejecutivo, Philipp Navratil, revisa las extensas operaciones de la compañía, dijeron personas con conocimiento del tema.
El gigante alimentario suizo ha estado estudiando alternativas que incluyen recortar su participación en Froneri, una empresa conjunta de helados con la firma de capital privado PAI Partners, que incluye marcas como Häagen-Dazs y Mövenpick, según las fuentes. También podría considerar vender algunas de sus operaciones de helados que aún posee por completo a la joint venture Froneri, señaló una de las personas.
Las deliberaciones continúan y no hay certeza de que finalmente se concrete un acuerdo. PAI podría optar por aumentar su participación en Froneri si Nestlé decide reducir la suya, o el grupo suizo podría vender parte de su participación a otro inversionista, como la Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), según algunas de las personas.
Representantes de Nestlé y ADIA declinaron comentar, mientras que un portavoz de PAI no respondió a las consultas.
Durante mucho tiempo, Nestlé fue conocida como una de las mayores fabricantes de helado del mundo, hasta que Froneri se hizo cargo de la mayor parte del negocio. La compañía suiza aún vende helados en algunos mercados locales que no forman parte de Froneri.
PAI recaudó miles de millones el año pasado para poder mantener Froneri por más tiempo. ADIA ingresó entonces como nuevo inversionista minoritario, en un acuerdo que valoró a la firma en unos 15 mil millones de euros (US$ 17.700 millones) incluida la deuda.
Las acciones de Nestlé están cerca de su nivel más bajo en ocho años y, antes de este miércoles, habían caído alrededor de 40% desde un máximo en 2022. En contraste, sus principales competidores Danone SA y Unilever Plc han subido más de 20% en el mismo período.
Nestlé enfrenta una crisis por contaminación en fórmula infantil, junto con Danone y Groupe Lactalis. Se espera que reporte resultados más adelante esta semana, y los analistas han anticipado utilidades poco destacadas, aunque es probable que los inversionistas pongan el foco en sus planes a futuro y en detalles sobre desinversiones.
