Netflix pagará hasta US$ 600 millones por la empresa de IA de Ben Affleck
La compra de InterPositive califica como una de las más grandes de la plataforma de streaming y es vista como un primer paso para que desarrolle sus propias capacidades de inteligencia artificial.
Netflix pagará hasta US$ 600 millones por InterPositive, la compañía de producción de películas con inteligencia artificial fundada por Ben Affleck, según personas familiarizadas con el asunto, lo que convierte a la compra en una de las más grandes jamás realizada por el líder del streaming.
El precio real, pagado en efectivo, fue menor, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que los términos son privados. Los propietarios de InterPositive obtendrán aún más ganancias si la empresa cumple ciertos objetivos de rendimiento. Netflix, que recientemente presentó una oferta sin éxito por Warner Bros. Discovery, no ha revelado los términos.
Esta adquisición también es uno de los mayores acuerdos de IA realizados por un importante estudio de Hollywood. Empresas como Netflix y Amazon.com Inc. experimentan cada vez más con la tecnología de IA para reducir los costos de producción y mejorar la calidad de su trabajo. Amazon ha creado un equipo interno para implementar la IA en sus proyectos de cine y televisión, mientras que Walt Disney Co. firmó una alianza comercial con OpenAI.
A los trabajadores de Hollywood les preocupa que los estudios utilicen la IA para eliminar empleos y reducir costos. También les preocupa que las empresas tecnológicas les roben su trabajo y lo utilicen para entrenar tecnología de IA sin compensarlos.
Affleck ha creado InterPositive como una herramienta para cineastas: un director necesita rodar una película antes de que el software pueda entrenarse con el metraje. Solo entonces puede ayudar a eliminar elementos dispersos o ajustar el fondo de una escena. No entrena películas sin permiso ni genera nuevos proyectos sin la película base.
Hasta su adquisición por 72 mil millones de dólares de Warner Bros, Netflix se había mantenido en gran medida al margen de las costosas fusiones, alegando que prefería construir en lugar de comprar. La compra de una startup —incluso una de las mayores operaciones de inteligencia artificial en la historia de Hollywood— podría considerarse como una de las primeras, un paso de Netflix hacia el desarrollo de sus propias capacidades de inteligencia artificial.
“Desde sus inicios, el proceso cinematográfico ha sido una larga evolución tecnológica”, declaró Affleck en un video publicado por Netflix. “Siempre hemos buscado que se sienta más realista, más honesto, y espero que InterPositive sea otra versión o un paso más en consonancia con esa larga y legendaria historia”.
Affleck fundó InterPositive en secreto, con el respaldo de la firma de inversión RedBird Capital Partners. Tras trabajar en la tecnología durante un par de años, empezó a buscar inversiones en 2025. Se reunió con varias firmas de capital riesgo y también con empresas de Hollywood para hablar sobre el uso de la tecnología. Esto llevó a Netflix a considerarla una herramienta de producción interna.
