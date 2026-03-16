Nvidia refuerza apuesta por la próxima ola de la IA y proyecta US$ 1 billón en ventas de chips hacia 2027

En su conferencia GTC, Jensen Huang presentó nuevos procesadores y anunció la expansión de Nvidia hacia CPUs y tecnología de Groq, al tiempo en que defendió que la demanda de poder de cómputo sigue disparándose pese al creciente escepticismo del mercado.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, al dirigirse a las multitudes en el mayor evento anual de la compañía, presentó una variedad de nuevos productos mientras pronosticaba que sus procesadores insignia de inteligencia artificial ayudarán a generar US$ 1 billón (millón de millones) en ventas hasta 2027.

Durante un discurso principal de dos horas y media, Huang anunció planes para profundizar en el mercado de las unidades centrales de procesamiento -territorio tradicional de Intel- e introdujo semiconductores fabricados con tecnología adquirida de la startup Groq. La compañía incluso señaló que está desarrollando chips para centros de datos en el espacio exterior.

En el centro del mensaje de Huang: la demanda de poder de cómputo sigue disparándose y Nvidia está equipada de manera única para enfrentar ese desafío. “Creo que la demanda de computación ha aumentado un millón de veces en los últimos dos años”, dijo. “Es la sensación que todos tenemos. Es la sensación que tiene cada startup”.

El escepticismo del mercado

Huang enfrenta a inversionistas cada vez más escépticos, que quieren más evidencia de que el auge en el crecimiento de ventas de Nvidia perdurará. El pronóstico de ventas por US$ 1 billón, impulsado por pedidos de los chips Blackwell y Rubin de la compañía, ofreció señales de que la demanda sigue siendo sólida.

Aun así, la proyección no representa una aceleración importante en el crecimiento de los ingresos. La empresa había pronosticado previamente que el equipamiento para centros de datos generaría US$ 500 mil millones en ventas hasta fines de 2026. El nuevo cálculo extiende la proyección un año más, duplicando el monto acumulado.

Tras subir inicialmente hasta 4,8%, las acciones recortaron depsués sus ganancias este lunes. El papel avanzó 1,6% hasta US$ 183,19 al cierre en Nueva York.

“La actualización debería aliviar los temores de un retroceso en 2027 cuando Rubin entre en el ciclo, aunque también podría elevar las expectativas del mercado y volver a subir la vara”, escribió el analista de Bloomberg Intelligence Kunjan Sobhani en una nota.

Aunque Nvidia sigue registrando un crecimiento de ventas que es la envidia de la industria de los chips, el rally bursátil de la compañía se ha estancado en los últimos meses. Las acciones acumulaban una caída de 3,4% este año antes de la presentación en GTC, dejando a la empresa con un valor de mercado aún inigualado de US$ 4,4 billones (millones de millones).

Nuevos productos y sólida clientela

Los nuevos productos y asociaciones fueron uno de los puntos destacados de GTC, un encuentro anual que atrae a multitudes entusiastas a San José, California. El nuevo chip Groq está diseñado para aumentar la capacidad de respuesta de los sistemas de inteligencia artificial. La compañía también mostró una computadora compuesta por CPUs de propósito general. Esa oportunidad es “sin duda” un negocio de miles de millones de dólares, dijo Huang.

El despliegue en GTC es el último intento de Nvidia por impulsar la computación basada en inteligencia artificial y mantener a los clientes fieles a su tecnología. La empresa utiliza el evento para anunciar asociaciones con compañías de diversos sectores, con el objetivo de mostrar los crecientes beneficios de la IA.

Nvidia habló de acuerdos nuevos o ampliados con compañías como International Business Machines, Hewlett Packard y Adobe. También fortaleció sus vínculos con Uber Technologies, señalando que planea una flota de vehículos autónomos impulsados por software de Nvidia para 2028.

Una ola de gasto en chips de IA ha convertido a Nvidia en la empresa más valiosa del mundo. Pero enfrenta una competencia creciente de rivales como Advanced Micro Devices (ADM), además de sus propios clientes que intentan producir chips internos para manejar inteligencia artificial.

Nvidia ha acelerado el desarrollo de su tecnología en los últimos años, buscando reemplazar toda su línea de productos anualmente mientras agrega nuevos componentes. El próximo diseño de sus procesadores insignia de IA -que aparecerá en la segunda mitad de 2026- se llama Vera Rubin, en honor a la astrónoma pionera cuyas observaciones aportaron evidencia sobre la existencia de la materia oscura.

A Rubin le seguirá una generación bautizada en honor a Richard Feynman, el físico estadounidense fallecido en 1988. Tendrá memoria personalizada de alto ancho de banda, indicó la empresa, sin entregar más detalles.

Huang anunció que el Groq 3 LPU ahora formará parte del catálogo de productos de Nvidia. Un LPU, o language processing unit, es un chip especializado que sirve para acelerar la inferencia de modelos de lenguaje de gran tamaño, el proceso de generar respuestas a prompts de inteligencia artificial.

Estos semiconductores cuentan con memoria rápida integrada en el propio chip que les permite generar texto casi de manera instantánea. Nvidia lo ofrecerá como un coprocesador, complementando el trabajo realizado por sus aceleradores. Estos últimos componentes son mejores para manejar tareas más complejas y de múltiples etapas.

En diciembre, Nvidia anunció lo que describió como un acuerdo de licencia con Groq que le otorgó derechos para usar ciertas tecnologías y diseños. Aunque la startup aún existe, sus fundadores y una gran parte de sus ingenieros se unieron a Nvidia en lo que en la práctica fue una adquisición.

Nvidia ha acelerado el trabajo de ingeniería realizado por Groq para llevar su producto al mercado más rápidamente. El chip será fabricado por Samsung Electronics, con sistemas basados en Groq que llegarán en la segunda mitad del año, dijo Huang.

El fabricante de chips señaló que su próximo CPU, con la marca Vera, es más capaz que versiones anteriores de ese chip. A medida que los centros de datos de IA se vuelven más complejos, la orquestación del trabajo dividido entre distintos tipos de computadoras y software -una tarea que realizan los CPUs de propósito general- se vuelve cada vez más importante, indicó Nvidia.

Vera combinará atributos de CPUs utilizados en centros de datos, PCs para gaming y laptops, dijo la compañía. Podrá manejar muchos inputs simultáneamente mientras procesa con rapidez tareas individuales complejas. También requerirá menos electricidad, según Nvidia.

La empresa también planea comenzar a vender computadoras compuestas completamente por CPUs, un enfoque nuevo para el gigante de los chips. Estas máquinas pueden usarse en combinación con otras computadoras basadas en Nvidia o funcionar de forma independiente.

Nvidia se ha expandido más allá de su sello distintivo de unidades de procesamiento gráfico, o GPUs, que se utilizan para entrenar y ejecutar software de inteligencia artificial. Ahora ofrece sistemas informáticos completos que incluyen procesadores, networking y software.

El fabricante de chips también proporciona modelos de IA y otro software en formato open source, lo que significa que los clientes pueden modificar la tecnología como estimen conveniente. La empresa incluso ofrece versiones adaptadas para usos específicos, buscando ayudar a industrias que considera listas para ser transformadas por la IA.