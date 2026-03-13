Rio Tinto reducirá el ritmo de construcción de su planta de litio en Quebec por mayores costos
Muchos contratistas deberán detener su faena en las próximas semanas y solo un número mínimo de trabajadores permanecerá en el sitio.
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Rio Tinto Group ralentizará la construcción de la planta procesadora de Nemaska Lithium en Bécancour, Quebec (Canadá), apenas unas semanas después de anunciar que tomó el control mayoritario del proyecto.
Muchos contratistas deberán detener sus trabajos en las próximas semanas, y solo un número mínimo permanecerá en el sitio, señaló Rio Tinto en un comunicado, confirmando un reporte previo de Bloomberg News.
La decisión se tomó debido al fuerte aumento de los costos, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque se trata de una materia privada. Se espera que la construcción del proyecto, que eventualmente producirá hidróxido de litio, se reanude por completo en 2027, agregó una de las fuentes.
“Como ya habíamos comprometido, Rio Tinto continuará invirtiendo de forma significativa en su negocio de litio en Quebec, incluyendo más de US$ 300 millones en 2026”, dijo la compañía, añadiendo que no prevé cambios importantes en el cronograma general del proyecto. La instalación de Bécancour está más de un 70% completada; anteriormente, la empresa había dicho que espera iniciar operaciones en 2028.
La firma de recursos naturales ha realizado varias inversiones para elevar su participación en Nemaska hasta 54%.
El hidróxido de litio es un insumo clave para la producción de baterías para vehículos eléctricos, y Nemaska suscribió en 2023 un acuerdo de suministro de largo plazo con Ford Motor.
Rio Tinto también está evaluando si su desarrollo de litio de roca dura Galaxy, en la región de James Bay, o la mina Whabouchi de Nemaska, también en el norte de Quebec, tiene mayor potencial. Se espera que esa evaluación concluya en el primer semestre de 2026, aunque una de las fuentes dijo que, por ahora, el proyecto Galaxy aparece como el favorito.
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