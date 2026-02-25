El dólar abre plano y el cobre retiene los US$ 6 la libra en medio de la expectación antes de los resultados de Nvidia
Los altibajos del apetito por la IA han tenido repercusiones en materias primas como el cobre, el oro y, sobre todo, la plata. Se espera que la adopción conlleve una fuerte demanda de centros de datos y todos los insumos relacionados.
Noticias destacadas
El precio del dólar abrió plano a mitad de semana, ya que son pocas las variaciones que muestran los principales activos de referencia, en la espera antes de los resultados de Nvidia.
La paridad local cotizaba a $ 861,5 este miércoles, tras cerrar a la baja en la sesión anterior, que estuvo marcada por el regreso de los flujos de China continental y su efecto alcista en el cobre.
El dollar index subía 0,1% a 97,9 puntos, en línea con las leves alzas en los rendimientos del Tesoro estadounidense, mientras que los precios del metal rojo se estabilizaban en niveles de US$ 6 por libra.
No hay datos relevantes previstos para hoy en el calendario económico estadounidense. Lo que en general esperan los inversionistas son los resultados de Nvidia, agendados para después de que cierre la Bolsa de Nueva York.
Un reporte más débil de lo esperado podría tener consecuencias no sólo en la renta variable, sino también en los mercados cambiarios y sobre todo en las divisas más sensibles al riesgo, como el dólar australiano (que tiene una alta correlación con el peso chileno), según un análisis de ING.
Los altibajos del apetito por la Inteligencia Artificial (IA) han tenido repercusiones en materias primas como el cobre, el oro y, sobre todo, la plata. Se espera que la adopción de la IA conlleve una fuerte demanda de centros de datos y todos los insumos relacionados.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete