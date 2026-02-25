El dólar abre plano y el cobre retiene los US$ 6 la libra en medio de la expectación antes de los resultados de Nvidia

Los altibajos del apetito por la IA han tenido repercusiones en materias primas como el cobre, el oro y, sobre todo, la plata. Se espera que la adopción conlleve una fuerte demanda de centros de datos y todos los insumos relacionados.

El precio del dólar abrió plano a mitad de semana, ya que son pocas las variaciones que muestran los principales activos de referencia, en la espera antes de los resultados de Nvidia.

La paridad local cotizaba a $ 861,5 este miércoles, tras cerrar a la baja en la sesión anterior, que estuvo marcada por el regreso de los flujos de China continental y su efecto alcista en el cobre.

El dollar index subía 0,1% a 97,9 puntos, en línea con las leves alzas en los rendimientos del Tesoro estadounidense, mientras que los precios del metal rojo se estabilizaban en niveles de US$ 6 por libra.

No hay datos relevantes previstos para hoy en el calendario económico estadounidense. Lo que en general esperan los inversionistas son los resultados de Nvidia, agendados para después de que cierre la Bolsa de Nueva York.

Un reporte más débil de lo esperado podría tener consecuencias no sólo en la renta variable, sino también en los mercados cambiarios y sobre todo en las divisas más sensibles al riesgo, como el dólar australiano (que tiene una alta correlación con el peso chileno), según un análisis de ING.

