Donald Trump condena las "siniestras" ambiciones nucleares de Irán en el discurso sobre el Estado de la Unión
El presidente advirtió que la República Islámica está reconstruyendo su programa de armas nucleares en medio de un enorme aumento del ejército estadounidense.
Noticias destacadas
Donald Trump criticó las “siniestras” ambiciones nucleares de Teherán en su discurso sobre el Estado de la Unión al exponer la justificación de Washington para una posible acción militar estadounidense contra la república islámica.
El presidente de Estados Unidos acusó a Irán de intentar reconstruir su programa de armas nucleares mientras hablaba ante una sesión conjunta del Congreso el martes por la noche.
En medio de una masiva acumulación de poder naval y aéreo estadounidense en Medio Oriente, Trump dijo que Estados Unidos estaba negociando con Irán, pero Teherán no estaba renunciando a sus ambiciones nucleares y continuaba amenazando a Estados Unidos.
"Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos", declaró Trump. No presentó ninguna prueba nueva que sustente sus acusaciones contra Irán.
Sus comentarios se produjeron durante la segunda mitad de un discurso de campaña de casi dos horas ante el Congreso (el más largo en la historia moderna), durante el cual realizó una firme defensa de sus políticas económicas y de inmigración mientras buscaba revitalizar su base de derecha antes de las elecciones de mitad de período de noviembre.
El presidente dijo que Irán no había atendido la advertencia de no hacer "ningún intento futuro" de reconstruir sus programas de armas nucleares después de los ataques estadounidenses del pasado junio a las instalaciones nucleares del país.
"Lo arrasamos y quieren empezar de cero", dijo Trump. Añadió que Irán estaba "en este momento, de nuevo, persiguiendo sus siniestras ambiciones".
Los comentarios de Trump sobre Irán se produjeron apenas dos días antes de las conversaciones críticas que se celebrarán el jueves en Ginebra entre los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y altos funcionarios iraníes, que podrían determinar si la Casa Blanca lanza un nuevo ataque contra la república islámica.
Antes del discurso de Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó a los líderes del Congreso y a los principales legisladores sobre la crisis de Irán. Los demócratas salieron de la reunión instando a la Casa Blanca a explicar mejor las razones de una posible intervención estadounidense.
Trump también utilizó el discurso del martes para reforzar su mensaje económico mientras los legisladores se preparan para la campaña electoral de mitad de período.
El presidente afirmó que la inflación estaba “cayendo en picada” y que los ingresos estaban “aumentando rápidamente”, a pesar de que las cifras oficiales mostraban que las presiones sobre los precios se mantenían por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.
“La economía está en pleno auge como nunca antes”, afirmó Trump.
También atacó a los críticos, incluidos los demócratas, que han condenado a la administración por no abordar el alto costo de vida mientras afirman ser defensores de la "asequibilidad".
"Sabían que sus declaraciones eran una mentira descarada. Sus políticas generaron los altos precios. Nuestras políticas están erradicando rápidamente esos precios", dijo.
Pero los demócratas denunciaron que el mensaje del presidente sobre la inflación estaba fuera de lugar.
Abigail Spanberger, la gobernadora demócrata de Virginia que pronunció un discurso de refutación, dijo: “Los estadounidenses merecen saber que sus líderes se centran en abordar los problemas que les quitan el sueño: problemas que determinan dónde viven, si pueden permitirse iniciar un negocio o si tienen que saltarse una receta para comprar alimentos”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete