Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

Donald Trump condena las "siniestras" ambiciones nucleares de Irán en el discurso sobre el Estado de la Unión

El presidente advirtió que la República Islámica está reconstruyendo su programa de armas nucleares en medio de un enorme aumento del ejército estadounidense.

Por: Financial Times

Publicado: Miércoles 25 de febrero de 2026 a las 08:55 hrs.

Trump EEUU EE.UU. Irán aranceles internacional
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

MOP en picada contra concesionaria china que puso en duda viabilidad de Talca-Chillán: "Desconoce los principios del sistema"
2
Mercados

CEO global de Scotiabank y alianza con Cencosud: “Es un activo no estratégico y no forma parte de nuestro futuro”
3
Economía y Política

¡Por fin! Los consumidores en Chile recuperan el optimismo después de seis años
4
Regiones

Puente Chacao alcanza 63% de avance: MOP y Hacienda lideran última comisión asesora en Chiloé y preparan traspaso a próxima administración
5
Empresas

Filial en Chile de la gigante española OHLA, especialista en ingeniería y montajes, pide su quiebra
6
DF LAB

EEUU asegura que la china DeepSeek entrenó su modelo de IA con el mejor chip de Nvidia pese a veto de Washington
7
Mercados

Inscritos en el registro de directores de AFP supera los 700 candidatos ad portas de juntas de accionistas 2026
8
Economía y Política

Chile no se escapa: Banco Mundial destaca amplia brecha entre leyes igualdad de género y aplicación
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete