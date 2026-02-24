Dólar se mantiene estable en la apertura en medio de la confusión arancelaria tras el fallo judicial sobre políticas de Trump

El dollar index subía 0,2% a 97,9 puntos, y el cobre Comex repuntaba 1,5% a US$ 5,93 por libra. Los futuros de la bolsa estadounidense apuntaban a recuperar algo del terreno perdido en la víspera, que estuvo marcada por confusión arancelaria y temores sobre la disrupción de la IA.

El dólar abrió nuevamente plano este martes en Chile, mientras inversionistas de todo el mundo siguen atentos el desarrollo de la política comercial de Estados Unidos, luego del fallo que declaró ilegales los aranceles de Donald Trump.

La divisa cotizaba sin cambios relevantes a $ 867 al inicio de las operaciones, en la misma línea en la que partió la semana.

El dollar index subía 0,2% a 97,9 puntos, y el cobre Comex repuntaba 1,5% a US$ 5,93 por libra. Los futuros de la bolsa estadounidense apuntaban a recuperar algo del terreno perdido en la víspera, que estuvo marcada por confusión arancelaria y temores sobre la disrupción de la Inteligencia Artificial.

Si bien Trump amenazó el fin de semana con aumentar a 15% la nueva tasa arancelaria base, aún no ha emitido oficialmente una directiva. Así, esta entró en vigor con el mismo 10% de antes, algo que también confirmó la Subrei en Chile. Trump cuenta con 150 días para mantener este gravamen sin aprobación del Congreso.

Soporte de tasas

"El dólar global sigue recibiendo apoyo a corto plazo gracias a la moderación de las expectativas de recortes de tasas de interés de la Fed, tras las actas publicadas la semana pasada, que se mostraron más restrictivas", afirmó el analista sénior de divisas en MUFG, Lee Hardman.

"Si bien la reducción de los aranceles podría crear más margen para que baje las tasas a final de este año, al ayudar a que la inflación se acerque más al objetivo, es poco probable que provoque un cambio más inmediato hacia una postura más flexible", sostuvo.

El gobernador Christopher Waller, que a principios de este año seguía abogando por una baja de tasas, declaró este lunes que su decisión para la reunión de marzo dependerá de los próximos datos del mercado laboral. Reconoció que podría ser conveniente mantener la tasa sin cambios si los datos entregan más pruebas de que los riesgos a la baja para el empleo han disminuido.

Al mediodía (hora de Chile) se publicarán en EEUU los índices de confianza del consumidor del Conference Board.

Se han visto más flujos en los mercados internacionales, pues las bolsas de China continental retomaron las actividades este martes, después de una semana de cierre por las fiestas de Año Nuevo Lunar (que siguen en curso hasta el 3 de marzo).