El nuevo arancel global de Trump entra en vigor con el mismo 10% de antes

De todos modos, la Casa Blanca indicó que el mandatario estadounidense seguía comprometido con establecer un arancel global del 15%, como lo anunció el fin de semana.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 24 de febrero de 2026 a las 06:10 hrs.

<p>Fotos: Reuters</p>

