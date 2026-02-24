El nuevo arancel global de Trump entra en vigor con el mismo 10% de antes
De todos modos, la Casa Blanca indicó que el mandatario estadounidense seguía comprometido con establecer un arancel global del 15%, como lo anunció el fin de semana.
El presidente Donald Trump está implementando un nuevo arancel global del 10% en lugar del 15% anunciado el fin de semana tras su derrota en la Corte Suprema, según un aviso de la agencia aduanera estadounidense.
La decisión de Trump de aplicar un arancel global del 10% desde las 00:01 horas de este martes, retrasando la promulgación del arancel del 15%, se produce tras la reacción negativa de varios socios comerciales de EEUU, como la UE y el Reino Unido, a la subida del arancel.
La Casa Blanca indicó que Trump seguía comprometido con establecer un arancel global del 15%. "Se está trabajando en ello y se concretará más adelante", declaró un funcionario, sin especificar un plazo.
Después de que la Corte Suprema dictaminara el viernes que los amplios gravámenes que Trump impuso a los socios comerciales de Estados Unidos basándose en poderes de emergencia eran ilegales, el presidente rápidamente actuó para reemplazarlos bajo un estatuto diferente con un gravamen global temporal del 10 por ciento durante 150 días a partir del martes.
Pero el sábado, en una publicación en Truth Social, Trump anunció que elevaría "inmediatamente" ese impuesto global al 15%, un aumento que aún no se ha materializado.
El retraso en la aplicación del arancel fijo más alto podría brindar una oportunidad para que gobiernos y empresas presionen para obtener exenciones y obtener un trato preferencial de Trump bajo el nuevo régimen.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud.
