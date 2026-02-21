Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

Trump eleva los aranceles globales al 15% tras la derrota en la Corte Suprema

El presidente ataca a los jueces por segundo día consecutivo al aumentar los gravámenes del 10%

Por: Financial Times

Publicado: Sábado 21 de febrero de 2026 a las 16:38 hrs.

Trump aranceles Estados Unidos Corte Suprema
<p>Trump eleva los aranceles globales al 15% tras la derrota en la Corte Suprema</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

Mercado de capitales: inversión extranjera en Chile marca récord impulsada por compra de deuda soberana y rally bursátil
2
Señal DF

Cinco acciones en máximos que pueden impulsar al IPSA en 2026
3
Señal DF

SMU realiza su mayor reestructuración en años con nuevo recorte de trabajadores
4
CAPITAL

Fabrizio Copano y Humberto Sichel crean un nuevo medio Fabuloso
5
DF MAS

Saieh inicia nueva fase de pagos a acreedores tras fin de mandato de venta de acciones de SMU
6
DF MAS

Eliminación de cargos y distribución de labores: el “plan de reestructuración interna” en Nestlé Chile
7
Señal DF

El plan de Entel para la competencia que viene: reordena operaciones de Chile y Perú, y redefine su modelo de gestión
8
Mercados

Confuturo sella venta de icónico Unimarc de Santa María de Manquehue por US$ 15 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete