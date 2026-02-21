Trump eleva los aranceles globales al 15% tras la derrota en la Corte Suprema

El presidente ataca a los jueces por segundo día consecutivo al aumentar los gravámenes del 10%

El presidente Donald Trump aumentará su nueva tasa arancelaria global del 10% al 15%, un día después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara la columna vertebral de su estrategia económica

Tras el devastador golpe que recibió el viernes el máximo tribunal del país, Trump firmó una proclamación que impone un arancel temporal del 10% a las importaciones según la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente establecer restricciones a las importaciones por hasta 150 días.

Fue una de las opciones que citó Trump después de que la Corte Suprema dictaminara en una votación de 6 a 3 que había excedido su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles a docenas de países.

El sábado, sin embargo, Trump dijo en una publicación en las redes sociales que "efectiva de inmediato, aumentará el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado 'estafando' a los EEUU durante décadas, sin represalias (¡hasta que llegué yo!), al nivel totalmente permitido y legalmente probado del 15%".

Agregó: “Durante los próximos meses, la Administración Trump determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permisibles”.

El fallo del tribunal ha obligado a la administración a apresurarse a implementar planes de contingencia para mantener algunos gravámenes. También ha dejado en el limbo US$142.000 millones en ingresos arancelarios, según el Laboratorio de Presupuesto de Yale, y las empresas estadounidenses ya exigen reembolsos .

Trump ha ordenado más investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

También dijo que impondría más aranceles bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, lo que le permitiría apuntar a sectores amenazados por razones de seguridad nacional.

Trump ha criticado duramente a los jueces de la Corte Suprema desde que se dictó el fallo. El sábado, en una publicación en redes sociales, calificó la decisión de "ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana".

El viernes, dijo que los jueces deberían estar “avergonzados” de sí mismos, y agregó que Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, jueces conservadores que él nombró para el tribunal y que votaron en su contra, eran “una vergüenza para sus familias”.

La decisión del tribunal marcó la última señal de la creciente resistencia a Trump y a su ejercicio de poderes ejecutivos extraordinarios. El fallo fue particularmente contundente dada la mayoría conservadora del tribunal y el hecho de que le ha permitido a Trump actuar con amplio margen de maniobra en otros asuntos.

Simon Evenett, profesor de geopolítica y estrategia en la IMD Business School de Lausana, Suiza, dijo que la decisión de la Casa Blanca probablemente fue diseñada para reducir el incentivo para que los países aumenten las exportaciones a Estados Unidos bajo el arancel del 10% anunciado el viernes.

“Para muchos países que se vieron afectados por aranceles muy altos de la IEEPA, del 20% o más, el arancel del 10% habría sido un recorte considerable por un período temporal, lo que podría haber impulsado un aumento de las exportaciones a los EEUU para aprovechar la tasa más baja”, dijo.

Sin embargo, la medida del 15 por ciento fue un golpe para el Reino Unido, que había conseguido un arancel general del 10 por ciento como parte de su acuerdo de "arancel recíproco" con Washington.

William Bain, jefe de política comercial de la Cámara de Comercio Británica, dijo que una amplia gama de productos del Reino Unido exportados a Estados Unidos enfrentarían un aumento adicional de 5 puntos porcentuales en las tasas arancelarias.

“Las 40.000 empresas del Reino Unido que exportan productos a EEUU estarán consternadas por este último giro de los acontecimientos. Temíamos que la respuesta del 'Plan B' del presidente pudiera ser peor para las empresas británicas, y así está siendo”, añadió

La proclamación del viernes estaba prevista para entrar en vigor a las 00:01, hora del este, del martes. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la pregunta sobre si el impuesto del 15% entraría en vigor ese día.

La proclamación decía que el arancel del 10% tenía como objetivo “abordar problemas fundamentales de pagos internacionales” y reequilibrar las relaciones comerciales.

Tiene algunas exenciones, entre ellas los minerales críticos, algunos metales, los productos farmacéuticos, la carne de res, los tomates, las naranjas, ciertos productos aeroespaciales y algunos vehículos.

La Casa Blanca declaró el viernes que seguiría cumpliendo los acuerdos comerciales legalmente vinculantes que ha alcanzado con otros países. El representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, declaró a Fox News que Washington esperaba que sus socios comerciales hicieran lo mismo.