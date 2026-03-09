Anthropic demanda al Pentágono tras ser declarada "riesgo para la cadena de suministro"
La startup acusó a la administración Trump de "intentar destruir" su valor económico en una disputa sobre el uso militar de la IA.
Noticias destacadas
Anthropic demandó al Pentágono y a otras agencias federales por haberla calificado como un “riesgo para la cadena de suministro”, luego de que la startup de IA insistiera en que las Fuerzas Armadas de EEUU aceptaran límites al uso de su tecnología.
En una presentación judicial realizada el lunes, la empresa pidió a un tribunal federal en California que declarara esa designación -normalmente reservada para proveedores chinos y rusos- como “arbitraria” y “caprichosa”. También solicitó a un juez bloquear a la administración de Trump para que no la implemente.
El gobierno de EEUU estaba “buscando destruir el valor económico creado por una de las compañías privadas de más rápido crecimiento en el mundo, que es líder en el desarrollo responsable de una tecnología emergente de importancia vital para nuestra nación”, escribieron los abogados de la firma.
“La reputación de Anthropic y sus libertades fundamentales amparadas por la Primera Enmienda están siendo atacadas”, agregaron.
La demanda marca una escalada en una disputa que ya llevaba semanas entre Anthropic y el Pentágono por el uso militar de su tecnología de IA.
Funcionarios de defensa buscaban amplios derechos para desplegar los modelos de la empresa, mientras Anthropic insistía en imponer resguardos que, según decía, eran necesarios para evitar abusos. Ese desacuerdo terminó por hacer fracasar las negociaciones y llevó a que la startup fuera declarada un riesgo para la cadena de suministro.
La designación, que se formalizó la semana pasada, obliga a las compañías a excluir a Anthropic de sus cadenas de suministro en contratos militares. El Presidente Trump también exigió que las agencias federales dejaran de usar la tecnología de la compañía.
Sin embargo, la startup afirmó que “la gran mayoría” de sus clientes no se vería afectada. Tres de sus socios clave -Amazon, Microsoft y Google- dijeron que mantendrían sus vínculos con Anthropic fuera del trabajo relacionado con defensa.
En su demanda, Anthropic citó una publicación en redes sociales de Donald Trump, en la que la calificó como una empresa de IA “descontrolada” y de la izquierda radical, así como una publicación del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la que la acusó de “traición”.
La startup, valorada en US$ 380 mil millones, se negó a firmar un contrato abierto con el Departamento de Defensa, con su director ejecutivo, Dario Amodei, aferrándose a dos “líneas rojas” que prohibían el uso de su tecnología para armas autónomas letales y para vigilancia masiva doméstica.
Según la presentación judicial, Hegseth “comenzó a exigir que Anthropic eliminara por completo sus restricciones de uso y las reemplazara por una política general bajo la cual el Departamento pudiera hacer ‘todo uso legal’ de la tecnología”.
Amodei dijo que no podía aceptar esas condiciones “en buena conciencia”, lo que detonó una ruptura explosiva en las negociaciones entre Anthropic y el Pentágono.
Operaciones clasificadas
Actualmente, Claude, de Anthropic, es el único modelo de IA que se utiliza en operaciones clasificadas, aunque su rival OpenAI cerró a fines del mes pasado un acuerdo con el Pentágono para que sus modelos sean usados en las misiones más sensibles.
El creador de ChatGPT también ha enfrentado resistencia interna de empleados por el uso de su tecnología para “todos los fines legales”.
Caitlin Kalinowski, quien lideró el equipo de hardware de OpenAI, anunció su renuncia a la compañía durante el fin de semana, citando preocupaciones por el uso de la IA para vigilancia y armas autónomas letales.
El Pentágono señaló: “Como política del Departamento de Guerra, no comentamos litigios”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.
DF Lab Opinión / Curiosidad, el recurso estratégico que debemos cultivar en mujeres y niñas
"La evidencia pedagógica demuestra que la experimentación despierta vocaciones (...) necesitamos más mujeres capaces de formular preguntas nuevas, conectar disciplinas y actuar con propósito".
Ximena Aguilera, ministra de Salud: “El sistema nunca va a funcionar de manera óptima si una parte discrimina por condición de salud”
Después de tres años y medio en el Ministerio, al que llegó a la salida de la pandemia y con las isapres al borde de la quiebra, asegura sentirse satisfecha de no solo haber estabilizado el sector, sino que de haber avanzado en innovaciones para el sistema de salud.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete