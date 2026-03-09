Samsung busca acuerdos en IA para desafiar el liderazgo de Apple en smartphones

El jefe de dispositivos del gigante coreano dice que los futuros Galaxy integrarán múltiples modelos, permitiendo a los usuarios combinar distintas herramientas de inteligencia artificial.

Samsung busca cerrar nuevos acuerdos estratégicos con empresas de inteligencia artificial (IA) para integrar una variedad de modelos en sus smartphones, en un esfuerzo por erosionar el liderazgo de Apple en el mercado global.

TM Roh, jefe de dispositivos de consumo del gigante tecnológico coreano, dijo al FT que la compañía está “abierta a la cooperación estratégica” con más empresas de IA como OpenAI, tras haber incorporado recientemente el motor de búsqueda de Perplexity AI a su sistema operativo móvil.

Señaló que las investigaciones de Samsung muestran que los consumidores utilizan cada vez más varios servicios de IA en lugar de depender de una sola plataforma, agregando que ofrecer más opciones podría ayudar a que los dispositivos Galaxy destaquen en un mercado donde Apple aún no ha desplegado muchas de las funciones de IA que presentó el año pasado.

“Comenzamos la preparación antes que otros, y así es como hemos tomado y mantenido el liderazgo en IA móvil”, dijo Roh, quien también es codirector ejecutivo de Samsung Electronics.

Estas maniobras reflejan cómo la IA se está convirtiendo en el próximo frente de batalla por los usuarios de smartphones.

Con las ventas globales de teléfonos estancadas y las mejoras de hardware ofreciendo solo avances marginales, los fabricantes apuestan a que los asistentes y herramientas de búsqueda impulsados por IA influirán en la marca que los consumidores elijan comprar.

La firma Counterpoint Research proyectó la semana pasada que los envíos globales caerán un 12% en 2026, el volumen anual más bajo desde 2013.

Carrera por la IA

La semana pasada, Samsung anunció su familia de dispositivos S26, que incluye un conjunto de nuevas herramientas de IA. Perplexity se integró al sistema operativo, lo que permite a los usuarios decir “Hey Plex” para invocar su asistente de voz.

Samsung ya había integrado los modelos Gemini de Google en sus dispositivos y la semana pasada mostró un asistente de voz capaz de reservar un taxi sin que el usuario presione ningún botón.

“Los consumidores no están atados a una sola plataforma de IA, utilizan múltiples modelos de IA”, dijo Roh. “Estamos abiertos a todas las soluciones… la elección, creo, es la forma en que Galaxy AI atrae a los consumidores”.

La carrera por ofrecer los agentes de IA más avanzados ha provocado una ola de acuerdos con fabricantes de smartphones que controlan el acceso a millones de consumidores. OpenAI también está desarrollando su propia familia de dispositivos con inteligencia artificial.

Apple, que ha tenido dificultades para actualizar su suite de herramientas “Apple Intelligence”, firmó en enero un acuerdo para usar los modelos Gemini de Google.

También ha recurrido a ChatGPT de OpenAI para incorporar funciones más avanzadas de búsqueda y escritura. Se espera que Apple lance este año una versión renovada de su asistente de voz Siri.

Samsung también decidió subir los precios en Estados Unidos de su gama S26 en US$ 100 para dos modelos, en parte debido a una escasez en el suministro de chips de memoria.

Los proveedores de memoria -incluidos SK Hynix, Micron y la propia Samsung- han priorizado la fabricación de memoria de alto ancho de banda para centros de datos de IA por sobre los chips utilizados en smartphones.

“Gran parte de esto está afectado por la expansión actual de la infraestructura de IA”, señaló Roh.

La consultora International Data Corporation advirtió esta semana que un “shock similar a un tsunami” está golpeando el mercado, revirtiendo una “tendencia de una década en la que los consumidores recibían smartphones con mejores especificaciones a precios más bajos”.

Apple desafió algunas expectativas de analistas el año pasado cuando decidió no subir los precios de la nueva familia iPhone 17, y las ventas de los nuevos dispositivos ayudaron a lograr un trimestre navideño récord.