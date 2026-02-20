La Corte Suprema de EEUU falla que los amplios aranceles de Trump son ilegales

El máximo tribunal dictaminó el viernes que Trump se excedió en su autoridad al utilizar la Ley de Poderes de Emergencia Internacional para imponer aranceles a docenas de socios comerciales de Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los amplios aranceles de Donald Trump son ilegales, en un revés histórico para el eje económico del segundo mandato del presidente estadounidense.

En su fallo, la Corte Suprema declaró: "Nuestra tarea hoy es decidir únicamente si la facultad de «regular... la importación», tal como se le otorgó al presidente en la IEEPA, incluye la facultad de imponer aranceles. No es así".

El caso fue presentado por grupos de empresas estadounidenses, a los que se unieron 12 estados del país, que argumentaron haber sido perjudicados por los aranceles.

Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado prometiendo utilizar los aranceles para reestructurar un orden comercial global que, según él, había "estafado" a EEUU durante décadas.

Trump anunció su régimen arancelario el "día de la liberación" del pasado abril, lo que desató semanas de agitación en los mercados financieros y alarmó a los aliados de EEUU.

Aunque desde entonces se ha retractado de imponer algunos de los aranceles más severos, EEUU terminó 2025 con una tasa arancelaria efectiva superior al 10%, la más alta desde la Segunda Guerra Mundial.

Los mercados bursátiles se han recuperado en los meses intermedios hasta alcanzar niveles récord, pero las encuestas indican que muchos estadounidenses creen que los aranceles están dañando la economía del país.