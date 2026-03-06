Por qué esta vez sí el bitcoin ha ejercido de "refugio" en plena tormenta

La mayor de las criptomonedas ha reivindicado esta vez su atractivo como diversificador de carteras.

La combinación de desplomes bursátiles y subidas del dólar tiene precedentes claramente bajistas en la cotización del bitcoin, al igual que sucede con los episodios, como el actual, de un brusco resurgir de la aversión al riesgo en el conjunto de los mercados.

A diferencia de ocasiones anteriores, el bitcoin esta vez refleja de momento una significativa firmeza en medio de las caídas generalizadas en los mercados.

Mientras el S&P 500 y el Euro Stoxx han sufrido pérdidas esta semana, el bitcoin ha mantenido una trayectoria ascendente logrando revalorizarse un 8%.

La firmeza del bitcoin consolida su cotización sobre los US$ 71.000. Recordemos que la semana pasada hablábamos que el bitcoin llevaba acumulada una caída de 50% en los últimos 4 meses y que los analistas anticipaban que su nuevo umbral eran los US$ 60.000.

Sin embargo, la creciente aversión al riesgo en los mercados financieros no alcanza esta vez a uno de los segmentos de más riesgo como el de los criptoactivos. Los inversores encuentran en bitcoin una alternativa de diversificación frente a los activos tradicionales.

Los analistas coinciden, además, en que el contexto propicia que bitcoin haga gala de su 'tradicional' cobertura contra la inflación. La guerra en Oriente Medio ha disparado el precio del petróleo, y amenaza con un resurgir de las presiones inflacionistas.

Los inversionistas detienen las ventas, y la mayor de las criptomonedas mantiene su colchón respecto a los mínimos de US$ 60.000 registrados en las últimas semanas. Este precio de US$ 60.000 coincide con uno de los niveles clave identificados por los analistas como posible freno en las caídas.

Elemento diversificador

Lo sucedido en las últimas jornadas en los mercados aporta síntomas alentadores a los analistas sobre la percepción del bitcoin.

Álvaro Lleras, analista de fondos de Tressis, sostiene que "bitcoin no es refugio clásico —cae con intensidad en desapalancamientos—, pero ofrece diversificación táctica (anticipa riesgos fuera de horario) y convexidad alcista cuando confluyen flujos institucionales". Y en este proceso, concluye que "su institucionalización vía ETF refuerza su rol estratégico en carteras, aunque la volatilidad lo aleja aún del oro como reserva defensiva".

El atractivo del bitcoin como elemento diversificador de carteras sale reforzado. Jaime Muñoz, gestor de Miralta AM, pone en valor que "sería precipitado proclamar que bitcoin es ya un activo refugio universal, pero por primera vez contamos con evidencia concreta de que puede desempeñar un papel diversificador en determinados entornos de mercado. Y eso, para quienes construimos carteras, es un dato que no podemos ignorar".

Un paso más allá va Manuel Ernesto de Luque al otorgar al bitcoin, además de sus cualidades como diversificador de carteras, un elemento de protección a muy largo plazo. El CEO de Block Asset Management proclama que "mi lectura es que bitcoin no es una cobertura contra el pánico del lunes por la mañana, sino contra la erosión monetaria y geopolítica a largo plazo".

Con esta idea, Manuel Ernesto de Luque sugiere que "quien busque protección táctica frente a aranceles o conflictos armados debe mirar al oro. Pero quien piense en la degradación estructural del sistema monetario global a 10 años tiene en bitcoin un activo asimétrico que ya no puede ignorar ningún gestor serio". "La pregunta", concluye, " ya no es si pertenece a una cartera diversificada, sino en qué proporción".

Esta proporción determinará en buena medida el comportamiento de la cotización del bitcoin. Sin dejar de lado el enfoque largoplacista, Román González, gestor de A&G, recalca que la baja correlación del bitcoin evidenciada en las últimas jornadas "es uno de los motivos por los que llevamos tiempo defendiendo su inclusión en cartera con un peso adecuado".

El ritmo asimétrico que puede registrar el bitcoin emerge como atractivo para los inversionistas más escépticos sobre la continuidad del rally bursátil. Román González lanza un mensaje alentador. Señala que "desde un punto de vista de construcción de carteras, los activos que no se mueven al mismo ritmo que el resto pueden aportar un valor significativo en términos de diversificación". Por todo ello, el gestor de A&G plantea que "de la misma forma que hemos visto episodios en los que los mercados estaban cerca de máximos mientras bitcoin corregía más de un 50%, también es perfectamente posible observar el escenario contrario: un mercado tradicional lateral o estancado mientras las criptomonedas registran subidas relevantes", como ha sucedido en las últimas jornadas.