La Bolsa de Nueva York desarrolla una plataforma de valores tokenizados

La plataforma, pendiente aún de las autorizaciones, facilitará la negociación 24 horas al día en los 7 días a la semana, de acciones y ETF cotizados en EEUU.

La Bolsa de Nueva York, que forma parte del grupo Intercontinental Exchange acaba de anunciar el desarrollo de una plataforma para la negociación y la liquidación en cadena de valores tokenizados. Está pendiente aún de las aprobaciones regulatorias.

La nueva plataforma digital de la NYSE permitirá experiencias de negociación tokenizada, incluyendo operaciones 24 horas al día y los siete días a la semana (24/7), liquidación instantánea, órdenes con importes en dólares y financiación basada en stablecoins.

Su diseño combina el motor de emparejamiento Pillar de NYSE con sistemas post-negociación basados en blockchain, incluyendo la capacidad de soportar múltiples cadenas para la liquidación y la custodia.

La plataforma, que tiene aún que ser autorizada, impulsará una nueva vía en la Bolsa de Nueva York que permite la negociación de acciones tokenizadas con valores emitidos tradicionalmente, así como de tokens emitidos de forma nativa como valores digitales.

Los accionistas tokenizados participarán en los dividendos tradicionales y tendrán derechos de gobernanza. La plataforma está diseñada para alinearse con los principios establecidos para la estructura del mercado, con distribución mediante acceso no discriminatorio a todos los agentes de bolsa cualificados.

"Lideramos la industria hacia soluciones integrales en cadena, basadas en protecciones inigualables y altos estándares regulatorios que nos posicionan para combinar la confianza con tecnología de vanguardia. Aprovechar nuestra experiencia para reinventar la infraestructura del mercado es la manera en que responderemos y moldearemos las demandas de un futuro digital", comentó Lynn Martin, presidenta del Grupo NYSE.

ICE, empresa matriz de la NYSE y operador de seis cámaras de compensación en todo el mundo, incluida la cámara de compensación de energía más grande y la cámara de compensación de swaps de incumplimiento crediticio, ha estado a la vanguardia de la innovación del mercado durante más de 25 años.