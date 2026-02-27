Hasta dónde puede caer el bitcoin

El derrumbe de hasta el 50% en el precio de la insigne cripto moneda ha avivado las dudas sobre dónde podría estar su piso.

Un derrumbe del 50% en poco más de cuatro meses retrotrae al pasado. "Cuando bitcoin encadena caídas fuertes, la gran pregunta siempre es la misma: ¿dónde está el piso?", plantea Juan de la Cruz, cofundador de la firma de analítica cripto Nodecharts.

La interrogante es simple, pero la respuesta es compleja en la coyuntura actual. Antón Díez Tubet, director general para España y Portugal de N26, lanza un mensaje esperanzador: "La caída actual de bitcoin no refleja un pánico generalizado, sino una limpieza del mercado", un matiz que permite pensar en una mayor contención.

Agrega que "el precio tiende a apoyarse más en inversores que realmente creen en bitcoin a largo plazo", e incide en este punto al resaltar que "más que una retirada institucional, estamos viendo un cambio: menos inversión oportunista y más enfoque estratégico".

Análisis técnico

El pulso entre los inversores cortoplacistas y largoplacistas se dirime ahora en niveles superiores a los US$ 60.000. Manuel Pinto, responsable de análisis de XTB, subraya precisamente que "la zona de los US$ 60.000 actúa como umbral psicológico y técnico relevante, especialmente por el riesgo de liquidaciones si se pierde con fuerza. Es un nivel que coincide con la media móvil de 200 semanas que funciona como referencia estructural importante de largo plazo".

La importancia histórica de la media de 200 semanas también es resaltada por Simon Peters. El analista de eToro, especializado en criptoactivos, detalla que "para los analistas técnicos, la media móvil de 200 semanas de bitcoin ha actuado históricamente como una zona donde el precio toca fondo: 2015, 2018, la ola de ventas impulsada por el Covid en 2020 y, más recientemente, 2022", marco en el que especifica que "actualmente, la media móvil de 200 semanas se sitúa en torno a los US$ 58.000- US$ 60.000".

Los analistas del banco británico Standard Chartered barajan un nivel algo más bajo. En su reciente revisión de estimaciones sobre el bitcoin contemplan caídas hasta cerca de US$ 50.000, o justo por debajo de esta barrera.

Análisis on-chain

Esas pistas se ven complementadas por las referencias que aporta la analítica on-chain (análisis en cadena).

"Desde el punto de vista de la analítica on-chain, no se trata de adivinar un precio exacto, sino de identificar las zonas donde, históricamente, el riesgo financiero ha sido menor y el potencial de retorno, mayor", afirma De la Cruz. El experto destaca en primer lugar la relevancia del precio realizado, denominado Long-Term Holders Realized Price, o LTH Realized Price.

Esta métrica, explica, "no mira lo que el mercado está dispuesto a pagar hoy, sino el coste base promedio de aquellos inversores que no han movido sus bitcoins en más de 155 días". Su peculiaridad radica en que son "actores con un horizonte temporal largo, menos expuestos al ruido diario y que tienden a vender solo en fases de estrés extremo".

La serie histórica revela que "cuando el precio de mercado de bitcoin cae por debajo del LTH Realized Price, hemos estado ante fases de capitulación final: momentos en los que incluso los inversores más pacientes sienten dolor y se produce un agotamiento de vendedores", expone el cofundador de Nodecharts.

Un análisis histórico pone de manifiesto que "en los últimos 14 años, este patrón se ha observado únicamente en cinco grandes episodios (2011, 2015, 2018-19, marzo de 2020 y 2022-23)". Todos ellos, subraya De la Cruz, "han coincidido con zonas de suelo de ciclo y han precedido a los posteriores mercados alcistas".

La eficacia de esta métrica en ciclos bajistas anteriores eleva su notoriedad. El cofundador de Nodecharts aporta a modo de pista inversora, "puramente analítica", que "con datos de febrero de 2026, el LTH Realized Price se sitúa en torno a los US$ 40.311 por bitcoin". Este nivel se sitúa aún un 40% por debajo de los US$ 68.000 actuales de bitcoin.

Una vez identificado el umbral actual del precio realizado, el consultor de criptoactivos pone de relieve que "la mejor zona de compra o acumulación de largo plazo se ha situado históricamente cuando el precio de mercado ha tocado o perforado ese nivel", y que "cada vez que esto ha ocurrido, el binomio riesgo/retorno futuro ha sido especialmente atractivo para el inversor paciente".

La analítica on-chain, además de revelar las pistas que aporta el precio realizado, permite cuantificar "otra métrica clave", como es el MVRV (Market Value to Realized Value). El cofundador de Nodecharts explica que esta referencia "relaciona la capitalización de mercado con el valor realizado de la red".

Evaluados estos parámetros, "cuando este ratio cae por debajo de 1,0, el mercado está, en promedio, cotizando por debajo del coste de adquisición de los inversores, lo que ha señalado en el pasado oportunidades históricas de entrada".

Peters también recurre a esta métrica de MVRV. "El activo podría estar acercándose a una zona de infravaloración", afirma.