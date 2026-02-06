El bitcoin pierde ya todo el "efecto Trump"

Las criptomonedas sufren la reciente aversión al riesgo y los principales activos se desploman a mínimos de hace meses.

Las presiones bajistas del mercado de criptomonedas no dan tregua, y el bitcoin pierde ya por completo el "efecto Trump".

Las caídas en la jornada del jueves alcanzaron el -7% tanto en la cotización del bitcoin como en la de ether, el token de ethereum. Con este revés, ethereum baja al entorno de los US$ 2.100.

Más significativo, si cabe, es el tropiezo que registra el bitcoin. La mayor de las criptomonedas se aleja de los US$ 76.000 con los que cotizaba el 3 de febrero, más de un 40% por debajo de los récords históricos de US$ 126.000 registrados el pasado 6 de octubre.

El pinchazo actual del bitcoin pone en riesgo el soporte de los US$ 70.000. Estos niveles tienen además una carga simbólica adicional: suponen la pérdida de todo el 'efecto Trump'.

Las expectativas de un rotundo apoyo al sector por parte de la Casa Blanca a medida que aumentaba la convicción de un triunfo electoral de Donald Trump propiciaron, entre agosto y noviembre de 2024, un rally del 90% en la cotización del bitcoin. El token se disparó entonces hasta los US$ 95.000.

Unas jornadas antes, el 5 de noviembre de 2024, el día de las elecciones presidenciales de EEUU que confirmaron el triunfo de Donald Trump, el bitcoin rondaba los US$ 74.000.

Estos US$ 74.000 ejercieron de soporte en abril de 2025, poniendo freno al desplome provocado por el denominado por Trump como Día de la Liberación, la fecha señalada para desvelar su ofensiva global arancelaria.

Regulación y Fed

El bitcoin toca mínimos de 15 meses (este viernes llegó a los US$ 64.000), y la administración Trump está detrás, en parte, de los tropiezos más recientes que ha registrado su cotización.

Como explica el responsable de análisis de CF Benchmarks, Gabe Selby, "la caída de bitcoin sigue vinculada a la secuencia de octubre y a los actuales vientos regulatorios en contra, incluido el bloqueo del proyecto de ley de estructura de mercado cripto a comienzos de enero y las primeras señales de un reajuste más hawkish en las expectativas sobre la Fed".

En enero los inversores recibieron con sorpresa la noticia del aplazamiento de la negociación del proyecto de ley para regular el mercado cripto en Estados Unidos. La decisión adoptada por el Comité Bancario del Senado de EEUU reflejaba las discrepancias que generan las propuestas contempladas, y a su vez, restaba un estímulo destacado al conjunto del mercado cripto.

Un golpe aún más contundente, al menos en términos de capitalización, fue el provocado por la designación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal. Su nombramiento generó de inmediato un severo correctivo en mercados especialmente sensibles a los tipos de interés y al dólar, como los de materias primas y criptomonedas.

La designación de Kevin Warsh se produjo el pasado viernes. El bitcoin cotizaba entonces en el entorno de los US$ 84.000. Una semana después sufre para salvar los US$ 70.000 sin lograrlo.

Desde el primer momento que se conoció la elección de Kevin Warsh para liderar la Fed, los analistas interpretaron que su nombramiento podría revitalizar la cotización del dólar, mediante una política de rebajas de tipos menos agresiva. La combinación de menos bajadas de tipos y un dólar más fuerte desinfló de inmediato al oro, a la plata y al bitcoin.

"El mercado teme un halcón con él", destaca sobre la elección de Warsh Manuel Villegas, analista de Julius Baer especializado en criptoactivos, antes de remarcar que "un balance más pequeño (de la Fed) no va a proporcionar vientos a favor para las criptomonedas".

El relevo planteado en la Fed y el retraso en la regulación cripto de EEUU elevan la cautela de un mercado, el de los criptoactivos, que se ve presionado también por las referencias más inquietantes procedentes del Nasdaq, el índice bursátil que mayor correlación guarda con el bitcoin.

Con la referencia en contra también del Nasdaq, los analistas de Deutsche Bank valoran que "creemos que esta caída más amplia está impulsada principalmente por retiradas masivas de ETFs institucionales". Estos fondos, añade la firma alemana, "han visto salir miles de millones de dólares cada mes desde la recesión de octubre de 2025".