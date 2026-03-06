Alta gestión y disciplina financiera: en la mente de Carolina Vallejo
La ejecutiva colombiana es la primera CEO mujer de una telco en Chile y lidera la transformación de la operación que dejó Telefónica con un foco claro: eficiencia, control de costos y estructuras livianas.
Noticias destacadas
Millicom llegó a Chile en febrero y, aunque no era su objetivo principal, terminó marcando un hito en la historia de las telecomunicaciones del país al nombrar a la primera mujer como CEO de una telco: Carolina Vallejo.
La mano de la nueva alta ejecutiva no se hizo esperar. En las primeras dos semanas en el cargo dio señales claras de su gestión con la salida de 800 colaboradores, cerca del 20% de la dotación de Movistar Chile. Y se espera que la reducción continúe hasta convertir a la operación heredada de Telefónica en una versión 2.0.
Una fuente cercana a la ejecutiva explicó que la misión es reducir lo más posible la empresa para adaptarla a los nuevos tiempos. Hoy las compañías del sector están migrando desde un modelo noventero –con cadenas jerárquicas de vicepresidentes, gerentes, subgerentes y jefes– hacia estructuras más livianas, con menos cargos intermedios.
Eso implica que posiciones como subgerencias quedan fuera de la ecuación porque “burocratizan” la estructura entre la toma de decisiones y la ejecución de los planes.
Es una lógica que Carolina Vallejo ya aplicó anteriormente. Cuando fue vicepresidenta comercial de WOM Colombia, integró el equipo que redujo en cerca de un 80% la dotación de Avantel, la firma local que compró Novator para expandir sus operaciones en Latinoamérica.
Su paso por WOM, el gran salto
Carolina Vallejo es una ejecutiva colombiana que desarrolló gran parte de su carrera en Millicom, principalmente en el área financiera. Ingresó a la compañía como analista de garantía de ingresos y, tras 15 años, llegó a convertirse en directora comercial, cargo que ocupó en los últimos períodos de su trayectoria allí.
WOM la fichó en 2019 y en marzo de 2020 –apenas días después del inicio de la pandemia– comenzó a desempeñarse como vicepresidenta comercial de WOM Colombia.
“Cuando la llevamos a WOM, la incorporamos al área comercial, lo que fue un movimiento estratégico. Ella quería desarrollarse y crecer profesionalmente. Pasar de CFO a directora comercial le dio un mix ideal de habilidades para llegar a ser CEO en Movistar Chile. Tener experiencia tanto en finanzas como en gestión comercial no es común, y creo que hoy esa formación es muy potente”, explicó una fuente que trabajó cercana a la ejecutiva.
Uno de los primeros retos que enfrentó fue la reacción de los competidores frente al debut de WOM en Colombia. En plena ceremonia de inicio de operaciones, las compañías rivales bajaron abruptamente los precios de sus planes para competir con el nuevo actor.
Según relató la misma fuente, incluso Claro Colombia realizó un espectáculo aéreo con drones que escribían la marca con humo sobre el evento de lanzamiento de WOM.
La reacción de Vallejo fue inmediata. Lejos de replegarse, buscó alternativas para posicionar a la operadora como una marca fuerte.
“Ahí el desafío fue súper importante. Recuerdo que la estrategia fue abrir tiendas todos los días. Trabajamos con Carolina de sol a sol: capacitando equipos, reclutando gente y poniendo en marcha nuevas sucursales”, dijo.
Ese período, marcado por jornadas extensas y un fuerte despliegue operativo, es recordado como una prueba de su capacidad para liderar equipos y ejecutar proyectos a gran escala en escenarios adversos.
De Movistar a Tigo Chile
Aunque la nueva administración no ha revelado públicamente la fecha exacta para el cambio de marca de Movistar Chile a Tigo Chile, fuentes cercanas aseguraron que Carolina Vallejo tiene claridad sobre ese proceso. En su perfil de LinkedIn, de hecho, figura como CEO de Tigo Chile.
Quienes trabajaron con ella recordaron que durante su paso por Avantel impulsó cambios radicales tanto en la imagen de marca como en la cultura interna de la empresa.
Según una excolega, parte de la primera ola de despidos responde justamente a esa lógica. “En muchas compañías hay personas que llevan más de 30 años trabajando, y cambiar culturalmente es muy complejo”, explicó.
Por eso, añadió, tomar decisiones en las primeras semanas tras asumir el cargo fue clave para marcar el rumbo. Analistas de la industria coincidieron en que la reducción de la compañía probablemente continuará. El sector de telecomunicaciones, explicaron, se está moviendo hacia estructuras más eficientes y con menos capas jerárquicas. Un ejemplo de ello es el plan de Entel para consolidar sus operaciones en Chile y Perú, que incluye la disminución de cargos y equipos.
Cercanos a la ejecutiva la describen como una líder con fuerte capacidad analítica.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ingevec cierra histórico 2025 con retorno de capital sobre 20% y backlog equivalente a 27 meses de ventas promedio
Niveles de ROE consistentemente sobre 20% son considerados altamente atractivos para la inversión. De hecho, la acción de Ingevec triplicó su precio en 2025 y tuvo uno de los mejores desempeños de la bolsa chilena.
La OCDE alerta por "inflación de calificaciones” e inequidades por distintas modalidades de contratos en el sector público en Chile
El organismo multilateral realizó propuestas centradas en el desarrollo de una arquitectura común de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la movilidad y la mejora de la gestión del desempeño.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete