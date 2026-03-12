Chile y Estados Unidos firman declaración conjunta para iniciar consultas sobre minerales críticos y tierras raras

La declaración destaca que el apoyo bilateral en el suministro de los minerales como un ítem clave para la seguridad nacional y el desarrollo de industrias estratégicas.

Los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmaron este jueves, tal y como estaba previsto, una declaración conjunta que les permitirá iniciar consultas bilaterales sobre minerales críticos y tierras raras, en el marco de la reunión sostenida entre el Presidente de la República, José Antonio Kast, y el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

El documento fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y Landau, en presencia del mandatario chileno.

La declaración reafirma los lazos de cooperación entre ambos países, tanto bajo el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2003 como en diversos foros multilaterales. Además, destaca que el apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos es clave para la seguridad nacional y el desarrollo de industrias estratégicas, considerando que estos recursos son esenciales para la producción de tecnologías avanzadas.

El acuerdo establece la realización de consultas entre las contrapartes técnicas de ambos países para abordar materias vinculadas a minerales críticos y tierras raras. Entre los temas a tratar figuran el fortalecimiento de las cadenas de suministro, la identificación conjunta de proyectos prioritarios para cerrar brechas en dichas cadenas, la gestión de chatarra de minerales críticos y tierras raras para diversificar las fuentes de suministro, y la exploración de mecanismos de financiamiento, tanto públicos como privados, para proyectos de inversión en el sector.

Según lo informado, la primera ronda de consultas se realizará dentro de los próximos 15 días y buscará avanzar hacia un acuerdo sobre estas materias. Asimismo, el mecanismo apunta a institucionalizar la cooperación bilateral en el ámbito de los minerales críticos y tierras raras.