Otro buen mes para el comercio exterior chileno: exportaciones crecen 15% en febrero por el cobre, pero con caídas en el sector frutícola

En el segundo mes del año 2026, las exportaciones chilenas tuvieron una expansión importante.

De acuerdo a las cifras del Banco Central, en febrero los envíos al extranjero alcanzaron los US$ 9.083 millones, significando un alza del 15% respecto al mismo período del año anterior.

El incremento se explicó por la minería, sector que totalizó US$ 5.708 millones en embarques durante el mes y que se incrementó 27,5% frente a febrero de 2025. Esto, explicado por el cobre, cuyas exportaciones ascendieron a US$ 4.697 millones, creciendo un 16,3%, de los cuales los cátodos avanzaron 31,4% y los concentrados 5,1%.

El litio también tuvo un avance significativo, con US$ 397 millones en exportaciones en el mes y un alza interanual de 264,3%.

No obstante, el sector agropecuario-silvícola y pesquero tuvo una baja importante, del 21,8% en sus envíos al extranjero, totalizando US$ 638 millones durante el segundo mes del año.

De estos, el sector frutícola también tuvo una caída de 23,7%, alcanzando los US$ 590 millones. Entre los descensos, destacaron las uvas con 19%, arándanos con 42% y cerezas con 57,6%, mientras que las peras, paltas y manzanas se incrementaron en 19,1%, 19,9%, 94,7%, respectivamente.

En tanto, los envíos industriales totalizaron US$ 2.737 millones y una subida del 5%, respecto a febrero del año anterior. Los alimentos subieron 8,1%, y bebidas y tabaco 19,2%.

Importaciones se recuperan

Al contrario de lo sucedido en enero, las importaciones volvieron a terreno positivo en febrero y alcanzaron US$ 6.298 millones, con un alza de 1,6% respecto al mismo mes del año anterior.

De estos, se totalizaron adquisiciones de bienes de consumo por US$ 1.939 millones, significando un alza de 3,5%. Los productos durables registraron compras por US$ 615 millones y una variación de 10,3%, con avances en el caso de compras de automóviles (21,7%) y celulares (25,3%), pero descensos en electrodomésticos (-27,3%).

Los semi durables totalizaron adquisiciones por US$ 534 millones, pero significaron una baja de 10,6%. Con retrocesos tanto en vestuario (-9,9%) como en calzado (-20,8%).

En su caso, se totalizaron adquisiciones en los bienes intermedios por US$ 3.528 y significaron un alza de 1,1%. De estos, los productos energéticos tuvieron compras por US$ 1.098 millones y un avance de 2,7% interanual, se destacaron alzas en el diesel con 14,8% y gas natural licuado con 44,1%, pero bajas de 21,2% en el carbón mineral y 2,4% en el petróleo.

Los bienes de capital por su parte tuvieron compras por US$ 1.288 millones y no tuvieron variación respecto a febrero de 2025. De estos, las maquinarias para la minería y la construcción crecieron 12,1%, sin embargo, los camiones y vehículos de carga retrocedieron 20,6%, los buses 2,8% y otros vehículos de de transporte 36,1%.

De esta manera, el saldo de la balanza comercial ascendió a un superávit de US$ 2.785 millones en febrero y se incrementó 61,8% en un año.