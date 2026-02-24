Corma alerta por aranceles de Trump y pide apoyo del Gobierno ante riesgo para exportaciones forestales

El presidente del gremio, Rodrigo O´Ryan, señaló que las medidas generan preocupación en torno a las inversiones y llamó a mantener el diálogo con Washington para resguardar el estatus de Chile como aliado estratégico.

El reciente anuncio sobre cambios arancelarios impulsados por la administración de Donald Trump en Estados Unidos encendió las alertas en el sector exportador chileno. Desde la Corporación Chilena de la Madera (Corma), advirtieron sobre los efectos que esta medida podría tener en el flujo comercial y la planificación de la industria.

El presidente de Corma, Rodrigo O´Ryan, manifestó la inquietud del gremio ante el nuevo escenario internacional. "Las últimas noticias que hemos recibido en cuanto a los cambios arancelarios de Estados Unidos nos tienen muy preocupados como sector forestal, ya que generan incertidumbre a las actividades y a las inversiones", dijo el dirigente.

Ante el riesgo que supone esta reconfiguración del mercado, especialmente para las empresas de menor tamaño que dependen de la cadena exportadora, O´Ryan hizo un llamado directo al Ejecutivo para implementar medidas de contención en el plano local.

Diplomacia económica

Enfatizó además que, en el escenario actual, es urgente que "el Gobierno nos apoye generando demandas ancla, en especial para que las PYME puedan atravesar este minuto".

Desde Corma apuntaron también a la diplomacia económica como una herramienta fundamental para mitigar los impactos de la política proteccionista estadounidense. En esa línea, el líder forestal subrayó la necesidad de mantener activos los canales de conversación con la Casa Blanca.

El objetivo de estas gestiones, explicó O´Ryan, es asegurar "que en esta readecuación de los flujos de productos forestales en el mundo hacia Estados Unidos, Chile pueda tener y mantener una posición relevante y estratégica como el aliado que siempre ha sido y que siempre queremos mantener para el futuro".