Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones
Regiones

Corma alerta por aranceles de Trump y pide apoyo del Gobierno ante riesgo para exportaciones forestales

El presidente del gremio, Rodrigo O´Ryan, señaló que las medidas generan preocupación en torno a las inversiones y llamó a mantener el diálogo con Washington para resguardar el estatus de Chile como aliado estratégico.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 24 de febrero de 2026 a las 15:46 hrs.

aranceles Estados Unidos Forestal intercambio comercial Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>El presidente de Corma, Rodrigo O´Ryan.</p>

El presidente de Corma, Rodrigo O´Ryan.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Un saldo en contra están enfrentando las personas mayores de 55 años en el mercado laboral de un Chile que envejece
2
Empresas

¿Quién está detrás del China-Chile Express? Tres gigantes del Estado chino buscan operar el cable de la discordia
3
Empresas

Mucho litio y otros minerales críticos: lo que revelan sondajes del desconocido proyecto de SQM en Namibia
4
Empresas

Gobierno sale a respaldar a ministro Muñoz tras autorización de cable submarino chino el 27 de enero que anuló dos días después
5
Internacional

EEUU dejará de recaudar mañana martes los aranceles considerados ilegales por la Corte Suprema
6
Regiones

Exportaciones forestales del Biobío caen 40,7% presionadas por China y la inestabilidad global
7
Empresas

Filial en Chile de la gigante española OHLA, especialista en ingeniería y montajes, pide su quiebra
8
Economía y Política

Embajador de EEUU asegura que informó a funcionarios de Gobierno de hackeo a empresas chilenas y sancionaron ante falta de respuesta
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete