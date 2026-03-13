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Arica y Parinacota

Cristián Sayes, nuevo delegado presidencial de Arica: “En 45 a 50 días se van a ver grandes cambios en la región”

Detalló que la primera etapa del plan fronterizo contempla bloquear los sectores más vulnerables con zanjas y obstáculos de tierra, además de un fuerte aumento de contingente militar. Pero destacó que uno de los principales desafíos de su gestión será destrabar proyectos de inversión que hoy se encuentran detenidos por barreras regulatorias.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 15:00 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte gobierno frontera arica arica y parinacota seguridad migracion
<p>Cristián Sayes, nuevo delegado presidencial de Arica: “En 45 a 50 días se van a ver grandes cambios en la región”</p>

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