Turismo en Región de Arica y Parinacota supera al promedio nacional en marzo y consolida su recuperación

La región registró 26.410 pernoctaciones en el tercer mes del año y creció 7,9% interanual, contrastando con la caída nacional de 5,6%. El aumento en la estadía promedio y las campañas de promoción impulsaron el desempeño regional.

La Región de Arica y Parinacota volvió a ubicarse por sobre el promedio nacional en actividad turística, luego de registrar un aumento interanual de 7,9% en las pernoctaciones durante marzo, en contraste con la caída de 5,6% anotada a nivel país.

Según la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el período se contabilizaron 26.410 pernoctaciones en establecimientos turísticos de la región, consolidando un desempeño superior al de otras zonas del norte del país.

El resultado ocurre en medio de una estrategia regional enfocada en reforzar la promoción turística, especialmente en escapadas internas, experiencias culturales y turismo de naturaleza, impulsados por Sernatur, junto al Gobierno Regional.

Uno de los indicadores que más llamó la atención fue el aumento en la estadía promedio de los visitantes, que llegó a 2,66 noches, lo que representa un crecimiento de 49,7% respecto de 2025. El dato cobra relevancia considerando que, a nivel nacional, las llegadas de turistas mostraron una baja.

Desde la industria interpretan el fenómeno como una señal de un visitante que genera mayor gasto durante su estadía.

“El turismo es uno de los ejes estratégicos del desarrollo de nuestra región. En ese sentido, la Estrategia de Promoción y Difusión para la Reactivación del Turismo Regional nos ha brindado resultados positivos, siendo prueba de ello el crecimiento de pernoctaciones que nos posiciona como región líder a nivel nacional. Para este 2026, el objetivo es continuar apoyando esta estrategia para mantener esta senda de crecimiento”, señaló el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco.

Promoción y mercado fronterizo

Desde Sernatur apuntan a que las campañas de promoción turística, tanto en el mercado nacional como fronterizo, han sido determinantes para sostener el dinamismo del sector.

“Estos indicadores son reflejo de un esfuerzo conjunto público privado y gracias al empuje en promoción del programa FNDR implementado por Sernatur y financiado por el Gobierno Regional y el Consejo Regional de Arica y Parinacota, lo que ha permitido la difusión de la oferta en los mercados nacional, internacional fronterizo e internacional de larga distancia, sin dejar de lado el turismo intrarregional”, indicó el director regional de Sernatur, Luis Alberto Duarte.

El organismo adelantó además que existen nuevas acciones promocionales programadas para los próximos fines de semana largos y las vacaciones de invierno, con foco en incentivar viajes y estadías más extensas en la región.

Desde el sector privado también ven señales positivas para la temporada. El presidente de la Cámara de Turismo de Arica, Miguel Maldonado, sostuvo que “ha aumentado la llegada de turistas a inicios de enero hasta la primera quincena de febrero, posterior al carnaval, lo que nos hace proyectar una ocupación hotelera promedio de 85%. Este resultado se basa en el arduo trabajo realizado durante 2025, que incluyó promociones efectivas por parte de Sernatur y los hoteles asociados, que trabajaron juntos en ferias y en diversas acciones promocionales”.

En paralelo, datos históricos de la serie EMAT muestran que Arica y Parinacota acumuló durante 2025 un crecimiento de 28,94% en pernoctaciones, uno de los mayores incrementos del país y ampliamente superior al promedio nacional de 3,5%.