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Arica y Parinacota

Turismo en Región de Arica y Parinacota supera al promedio nacional en marzo y consolida su recuperación

La región registró 26.410 pernoctaciones en el tercer mes del año y creció 7,9% interanual, contrastando con la caída nacional de 5,6%. El aumento en la estadía promedio y las campañas de promoción impulsaron el desempeño regional.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Jueves 7 de mayo de 2026 a las 19:25 hrs.

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<p>Turismo en Región de Arica y Parinacota supera al promedio nacional en marzo y consolida su recuperación</p>

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