Tras producción récord en 2025 proyectan caída de hasta 15% en aceitunas del Valle de Azapa para este año

El presidente de la Asociación de Olivicultores de Azapa explicó que la menor producción responde al comportamiento natural del olivo tras una temporada de alta carga frutal. Pese al menor volumen, desde el gremio recalcaron que las condiciones climáticas han favorecido la calidad del fruto.

La producción de aceitunas en el Valle de Azapa verá una baja este luego tras un 2025 récord para el sector. Así lo advirtió la Asociación de Olivicultores de Azapa (Asova), que proyectó una disminución de entre 10% y 15% en la cosecha respecto del año pasado, cuando se alcanzaron cerca de 35 mil toneladas.

El presidente de Asova, Gonzalo Ayllón, explicó que la menor producción responde al comportamiento natural del olivo tras una temporada de alta carga frutal. “Si bien parte de este nuevo año no será positivo para los olivocultores, porque para 2026 estimamos una producción menor, seguimos con la rama y preservación del olivo” señaló.

Pese al ajuste en los volúmenes, desde el gremio recalcaron que las condiciones climáticas han favorecido la calidad del fruto. Según indicaron, el invierno y verano registraron temperaturas adecuadas para el desarrollo del cultivo, lo que permitiría mantener buenos estándares productivos. En esa línea, Ayllón sostuvo que “quienes cuentan con más de mil 200 olivos tuvieron una cifra positiva este año en kilos de aceituna. De hecho, tuvimos un rendimiento de 8 a 10 kilos por planta, cifra que se considera buena para la zona”.

Mejor desempeño de la aceituna sevillana

Dentro de las variedades cultivadas en Azapa, la aceituna sevillana mostró uno de los mejores desempeños. Según datos entregados por el gremio, esta variedad alcanzó cerca de 8 mil kilos por hectárea, mientras que otras especies como la Azapeña registraron entre 5 mil y 6 mil kilos por hectárea.

La producción regional se concentra principalmente entre junio y julio, periodo en el que los agricultores comienzan las labores de cosecha y procesamiento.

Asova indicó además que el sector mantiene expectativas positivas en torno al posicionamiento del aceite de oliva y las aceitunas del Valle de Azapa, especialmente por el reconocimiento que ha ganado el producto en mercados nacionales y turísticos.

Festival del Aceituno

En paralelo al escenario productivo, la industria local prepara nuevas actividades para fortalecer el vínculo cultural y comercial del olivo con la región. Entre ellas figura la realización del Festival del Aceituno, evento impulsado por el Centro Cultural Azapa.

La iniciativa busca relevar la identidad agrícola del valle y promover el consumo de productos derivados del olivo, en un contexto donde la aceituna sigue siendo uno de los principales cultivos agrícolas de Arica y Parinacota.

Desde el sector señalaron que, pese a la menor producción proyectada para este año, el objetivo sigue siendo sostener la actividad agrícola y continuar fortaleciendo el desarrollo olivícola regional.