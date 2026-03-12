Ministro Poduje exige la renuncia de la directora del Serviu Biobío por deficiente gestión en la reconstrucción
El secretario de Estado dio 48 horas a María Luz Gajardo para concretar su salida. La decisión se fundamenta en retrasos en la entrega de subsidios, lentitud en las obras y recientes controversias administrativas al interior del servicio.
En una de sus primeras medidas como nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje solicitó este jueves la "renuncia no voluntaria" de la directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) del Biobío, María Luz Gajardo.
A través de un documento formal emitido por el secretario de Estado, se le otorgó a la funcionaria un plazo perentorio de 48 horas para oficializar su salida. La rápida remoción subraya el giro en la gestión que la nueva administración busca imprimir en las zonas afectadas por catástrofes.
Evaluación deficiente
La salida de Gajardo, quien lideró el Serviu en Biobío desde octubre de 2023, responde a una evaluación negativa de su desempeño en el marco de la emergencia por los incendios forestales que afectaron a la región.
Consultado por la decisión, el ministro Poduje fue categórico respecto a la gestión de la ahora exdirectora: “No ha sido satisfactorio para nada. Hemos tenido muchos problemas y, en función de eso, tomamos la decisión que pensamos es la mejor para las familias del Biobío, que es prescindir de los servicios de la directora del Serviu”.
El secretario de Estado detalló que durante un monitoreo previo a asumir el cargo, se detectaron deficiencias operativas severas. Entre ellas, retrasos sustanciales en la entrega de subsidios de arriendo y de acogida, así como lentitud en los procesos de demolición y en la coordinación para la instalación de viviendas de emergencia.
“Teníamos una evaluación que no era acorde con la velocidad y el compromiso que se requiere para la tarea que tenemos, una tarea muy grande (...). Teníamos operaciones que no estaban funcionando bien. Nosotros no podemos permitir que las familias sigan esperando por burocracia”, enfatizó el ministro.
Cuestionamientos
El cese de funciones de Gajardo también ocurre bajo la sombra de recientes cuestionamientos a su liderazgo y al clima interno del Serviu Biobío.
Gajardo ya había sido objeto de críticas por tomar vacaciones inmediatamente después de los incendios forestales, lo que se suma a denuncias sobre una cuenta anónima de redes sociales que era manejada por el entonces jefe de Comunicaciones del servicio, Gonzalo Cofré, para responder a las críticas que se hacía al gobierno saliente y denostar a las personas afectadas por los siniestros.
Concurso público
Con la salida de Gajardo ya en curso, el Ministerio de Vivienda anunció que la vacante será provista mediante un concurso público. El objetivo, según indicó Poduje, es encontrar un perfil que “se haga cargo de la magnitud y la complejidad de la tarea que tenemos”.
Finalmente, el ministro reafirmó el compromiso de su administración con la reactivación de las zonas damnificadas. “Vamos a poner a toda la gente que sea necesaria para que la reconstrucción, tanto en Biobío y Ñuble como en Valparaíso, avance a la velocidad que requieren las familias”.
