CChC advierte caída de 55% en subsidios para la Región del Biobío y alerta por impacto habitacional

El presidente del gremio en Concepción cuestionó la Circular N°5 del Minvu, que reduce a la mitad los beneficios del programa DS49 a nivel nacional. A esto se suma un déficit de ejecución presupuestaria del 37% durante 2025.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Concepción advirtió que la reciente Circular N°5 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que fija los lineamientos para el Programa Habitacional 2026, reducirá en 50% la entrega de subsidios a nivel nacional. En la Región del Biobío este recorte impactará a 55% de los beneficiarios del sistema, que corresponden, principalmente, a los grupos más vulnerables.

Las cifras del gremio detallan que el programa del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) experimentará un ajuste, que a nivel país, representa una disminución de 40 mil a poco más de 19.500 cupos para el presente año. De ese total, el Biobío recibirá sólo 1.472 beneficios, una baja de más de la mitad de lo presupuestado en 2025.

El presidente del gremio de la Construcción en Concepción, Jorge Coloma, señaló además que el llamado 2025 registra apenas 37% de ejecución. “Eso quiere decir que de los 3.307 subsidios que se asignaron en el año pasado, sólo 1.217 se están ejecutando”.

Advirtió además que existe una profunda incertidumbre financiera en el sector, ya que el Minvu no ha clarificado si los proyectos no ejecutados contarán con financiamiento asegurado o si deberán reasignarse y competir por los mermados fondos del 2026.

Reconstrucción

A la reducción estructural del presupuesto, la CChC agrega como nuevo elemento en juego la gestión de los recursos para responder a la emergencia habitacional para las familias damnificadas por los incendios forestales de enero, principalmente en la población Ríos de Chile, en Penco, luego que el 11 de febrero se publicara la resolución exenta N° 235 del Minvu, que les otorga subsidios habitacionales.

Si bien la CChC respalda plenamente la urgencia de entregar soluciones a los afectados, advierten que estos recursos provendrían del mismo fondo regular DS49 asignado a la región, imputándose a la cuota ya rebajada, en lugar de inyectarse como recursos frescos o adicionales. Esta decisión administrativa, afirman, terminará perjudicando a las familias que llevan años en lista de espera por una solución habitacional definitiva.

“Uno de los compromisos que le pedimos a la autoridad saliente y a la autoridad que entra es que no se afectara el programa regular de los subsidios y que se dieran recursos extraordinarios para las familias afectadas por los incendios para que, de alguna manera no se viera atrasada la reconstrucción de las viviendas que estaban afectadas (…) Con este uso de los subsidios a través del programa regular podríamos tener grave afectación, tanto en los programas regulares para viviendas vulnerables como también en la reconstrucción”, afirmó Coloma.

Bajo este criterio, el gremio solicita la revisión de la Circular N°5 y la restitución de un marco presupuestario que garantice equidad territorial, recordando que la pasada emergencia forestal dejó a más de 4 mil familias sin hogar en la zona, lo que exige políticas que fortalezcan el desarrollo regional en lugar de contraerlo.