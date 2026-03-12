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Corte Suprema respalda informe de la DGA y revoca paralización de exploración minera tras recurso de comunidad atacameña

El máximo tribunal dejó sin efecto una orden de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que había detenido faenas ejecutadas por la empresa DPI para SCM La Huayca en el sector del humedal de Lari. La decisión se apoyó en un informe de la Dirección General de Aguas, que descartó extracción ilegal de agua.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 10:20 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Corte Suprema Minería Antofagasta Conadi Agua justicia
<p>Corte Suprema respalda informe de la DGA y revoca paralización de exploración minera tras recurso de comunidad atacameña</p>

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