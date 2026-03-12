Ignacio Fernández seguirá a cargo de ProChile

Una de las primeras confirmaciones de cargo se conocieron en el marco de arribo de la nueva administración. Se trata de Ignacio Fernández, quien seguirá a cargo de la dirección general de ProChile, institución dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores que promueve la oferta de bienes y servicios chilenos en el mundo.

El abogado de la Universidad de Chile, máster en Política Económica Internacional de la Universidad de Sheffield, Inglaterra, tiene más de 25 años de experiencia en el área, y asumió como director nacional el 9 de enero de 2023, nombrado por el expresidente Gabriel Boric tras un proceso de Alta Dirección Pública (ADP).

Fernández antes fue abogado del Departamento de Inversiones y Servicios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Jefe de la Unidad Internacional del Departamento Jurídico de la Dirección Económica de la misma subsecretaría, agregado comercial de ProChile en Colombia y Reino Unido, y Subdirector Nacional de ProChile.

El organismo tiene como foco promover la internacionalización de las empresas chilenas, a través de acciones de promoción de bienes y servicios, junto al apoyo de la atracción de la inversión extranjera, el turismo y el fortalecimiento de la imagen país.

Según destaca el sitio oficial de la entidad, las empresas usuarias de ProChile alcanzan en promedio siete mercados mientras quienes no lo son, solo a dos. Y que en promedio exportan cinco productos o servicios, en tanto que quienes no lo son, solo cuatro.