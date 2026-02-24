Click acá para ir directamente al contenido
IPSA abre con nueva alza y bordea los 11.000 puntos a medida que las acciones chilenas siguen despertando un nuevo interés de compra

El selectivo local subía 0,5% en los primeros negocios, después de dos sesiones recuperando terreno desde sus mínimos. En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 repuntaban 0,5%, los del Dow Jones subían 0,3% y los del S&P 500 ganaban 0,2%, luego de que Wall Street partiera la semana en rojo.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 24 de febrero de 2026 a las 09:38 hrs.

