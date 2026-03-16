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IPSA sube a cerca de 10.500 en línea con bolsas mundiales por esperanzas sobre posible reapertura del estrecho de Ormuz

Trump hizo un llamado al resto de los países para que contribuyan a habilitar el tránsito en este pasaje crucial para el suministro energético, y advirtió especialmente a los países de la OTAN sobre las consecuencias que podría tener no sumarse a esta iniciativa.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 16 de marzo de 2026 a las 13:14 hrs.

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<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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