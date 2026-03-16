IPSA sube a cerca de 10.500 en línea con bolsas mundiales por esperanzas sobre posible reapertura del estrecho de Ormuz
Trump hizo un llamado al resto de los países para que contribuyan a habilitar el tránsito en este pasaje crucial para el suministro energético, y advirtió especialmente a los países de la OTAN sobre las consecuencias que podría tener no sumarse a esta iniciativa.
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Las bolsas mundiales recuperaban terreno este lunes, pues si bien la guerra en Medio Oriente continúa presionando los precios de la energía, Estados Unidos está activamente intentando sumar apoyos para que se reabra el estrecho de Ormuz.
El S&P IPSA chileno subía 0,3% a 10.498,04 puntos al inicio de la tarde, después de subir también el viernes. Salfacorp (3,8%), Vapores (2,7%) y Enel Américas (2%) tenían los mejores desempeños.
Fuera del IPSA, Socovesa (5,7%), EISA (2,9%) e Ingevec (2,5%) destacaban positivamente. Y es que hay buenos ánimos en torno a la construcción, tras la eliminación temporal del IVA a las nuevas viviendas en su primera venta que prometió el Presidente José Antonio Kast en su Plan de Reconstrucción para los sectores afectados por los incendios forestales en el sur.
Mercados internacionales
Las bolsas en general repuntaban. En Wall Street, el Nasdaq crecía 1,2%, el S&P 600 1,1% y el Dow Jones 0,8%; mientras que en Europa, el continental Euro Stoxx 50 avanzaba y el británico FTSE 100 0,8%.
El petróleo WTI, de referencia en Estados Unidos, bajaba 3,2% a US$ 95,6 por barril; mientras que el Brent, de referencia internacional,bajaba 1,1% a US$ 102 el barril. Desde temprano, las tasas de interés aflojaban y también los precios del dólar a nivel global.
Durante el fin de semana, Donald Trump hizo un llamado al resto de los países para que contribuyan a habilitar el tránsito en Ormuz, y advirtió especialmente a los países de la OTAN sobre las consecuencias que podría tener no sumarse a esta iniciativa.
Más allá del bloqueo, Irán sigue exportando petróleo. "Los buques iraníes ya han estado saliendo, y nosotros hemos estado dejando que eso pase, para favorecer el suministro hacia el resto del mundo", dijo este lunes a CNBC el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.
Al cierre de las bolsas chinas, el hongkonés Hang Seng subió 1,5%, el continental CSI 300 de China no tuvo cambios relevantes. Hubo noticias alentadoras en el país, ya que las ventas minoristas y producción industrial a febrero subieron más de lo esperado, y también ciertos indicadores del afligido mercado inmobiliario superaron los pronósticos.
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