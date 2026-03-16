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Portazo a Trump: países europeos se niegan a sumar sus buques a un esfuerzo militar para reabrir el Estrecho de Ormuz

Circuló la idea de que la misión europea Aspides, que protege buques de la piratería en el Mar Rojo, se extendiera a esa zona, pero dicha alternativa también fue descartada.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Lunes 16 de marzo de 2026 a las 14:33 hrs.

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<p>Portazo a Trump: países europeos se niegan a sumar sus buques a un esfuerzo militar para reabrir el Estrecho de Ormuz</p>

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