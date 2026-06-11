Contraloría asesta duro revés a biministro De Grange y frena reglamento de Ley Uber por deficiente
El órgano fiscalizador criticó el texto enviado por la cartera de De Grange en abril, cuestionando la eliminación de exigencias técnicas para vehículos de aplicaciones sin la debida justificación ni consulta pública.
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La Contraloría General de la República no dio curso al reglamento de la ley de aplicaciones de transporte —conocida como "Ley Uber"— mediante un oficio que representa el acto administrativo enviado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, liderado por Louis de Grange, a fines de abril. El organismo identificó deficiencias de fondo: ausencia de fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos, y omisión del proceso de consulta pública.
Según el texto del órgano fiscalizador, el reglamento "elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi, tales como antigüedad máxima de operación, antigüedad mínima para su primera inscripción y cilindrada mínima", sin acreditar las razones que justifican dichas supresiones ni por qué se prescindió de la participación ciudadana.
El punto de fricción
El reglamento original —elaborado durante la administración anterior— buscaba equiparar las exigencias entre taxis y vehículos de plataformas digitales, estableciendo, entre otras condiciones, una cilindrada mínima de 1.400 cc. La nueva versión, impulsada por el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, flexibilizó o eliminó esos requisitos argumentando la protección del empleo.
"La versión anterior del reglamento pegaba muy negativamente en el empleo. Afectaba en un 85%", sostuvo De Grange el 27 de abril, defendiendo las modificaciones como parte de una agenda de flexibilización regulatoria orientada tanto a mejorar la calidad del servicio como a impulsar la economía.
Sin embargo, la contralora Dorothy Pérez apuntó directamente contra esa justificación. En su oficio señaló que los cambios "rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe", lo que hace aún más necesario que la decisión esté "debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas", en especial considerando el impacto directo sobre los estándares mínimos exigibles a otras modalidades de transporte, como los taxis tradicionales.
Riesgo de arbitrariedad
El oficio también recordó al MTT que tanto la ley como la jurisprudencia de Contraloría exigen que los actos administrativos estén suficientemente motivados para evitar que sean calificados como arbitrarios o, en casos extremos, constitutivos de una "desviación de poder".
El revés obliga a la cartera de De Grange a reformular el texto y reingresarlo al proceso de toma de razón, esta vez con los respaldos técnicos y jurídicos que el organismo fiscalizador estima indispensables. Mientras tanto, el sector de transporte de aplicaciones queda sin el marco reglamentario actualizado que el gobierno buscaba instalar.
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