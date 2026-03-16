Dirigente sindical revela millonarios sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC

Según indica en un escrito presentado ante la entidad, el gasto en remuneraciones anuales de nueve altos ejecutivos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024.

Millonarias remuneraciones de ejecutivos principales de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) reveló el dirigente sindical y secretario nacional del Sindicato Interempresas "María Rozas Velásquez", Andrés Aguilera, en el marco de una causa en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Ante la falta de respuesta frente a una solicitud de sueldos presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el dirigente recoge que -de acuerdo a la memoria anual 2024- el gasto en remuneraciones de nueve ejecutivos principales anualmente durante ese año representó un monto de $ 6.681 millones.

Atendido los montos publicados por concepto de sueldos y salarios, que no incluyen bonos ni asignaciones, se concluye que la cifra promedio en remuneración anual por cada alto ejecutivo principal asciende a $ 742 millones; esto es, "aproximadamente en promedio $ 61 millones anuales".

Por otra parte, se añade, en 2024, los montos anuales por concepto de ingresos a cada director, fluctúan entre los $ 19.127.512 y los $ 34.068.597. Asimismo, existieron desembolsos de $ 336 millones en solo siete asesores externos de ese directorio.

Además, el dirigente plantea una situación similar de remuneraciones en la mutualidad Mutual de Seguridad. En ese caso, se sostiene que, en el año 2024, teniendo un total de ocho ejecutivos principales, el promedio anual alcanzó los $ 269.314.553 cada uno anualmente; es decir, $ 22.442.879 en promedio mensual sin considerar bonos ni asignaciones.

Según explica el dirigente en el escrito, la comisión de Salud del Senado y la FNE han requerido insistentemente a la Superintendencia de Seguridad Social las remuneraciones de altos ejecutivos, "siendo siempre negada la información por su fiscalizador, aludiendo erradamente su reserva y confidencialidad".

Por esto, recogiendo que la información es pública al estar consignada en las memorias anuales que las mutuales publican en su página web y es además reportada a la Superintendencia de Seguridad Social, recalca que no se trata de una información confidencial ni menos reservada.

"Las remuneraciones expuestas, en particular de los altos ejecutivos y de sus asesores, doblan, triplican, cuadriplican, y en algunos casos quintuplican o sextuplican, la de un ministro, subsecretario, superintendente en su calidad de fiscalizador. Lo mismo también, la remuneración de un senador o diputado", se dice en el escrito del dirigente.

Además, califica que esto resulta "inaceptable" tratándose de ejecutivos y asesores que reciben remuneraciones y salarios provenientes de dineros que administran en el marco del seguro social de la ley 16.744.

"No olvidemos que este seguro es financiado por los empleadores para proteger la vida y salud de sus trabajadores. Este es un logro histórico que los trabajadores ganaron con mucho esfuerzo, el que no puede tener otros fines y tampoco resulta coherente con un beneficio de seguridad social", reclama.