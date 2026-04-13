La cita entre la oposición y la CUT para hacer frente a la negociación de salario mínimo

Se trató de un encuentro en el que participaron parlamentarios como Gael Yeomans y el senador Daniel Núñez.

Con la finalidad de abordar las preocupaciones en torno a la próxima negociación de salario mínimo se reunieron este lunes los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y varios parlamentarios de las comisiones de Trabajo del Senado y la Cámara de Diputados de oposición.

En la cita, que contó con la participación de la mesa directiva de la entidad sindical, se abordó la necesidad de iniciar prontamente el mencionado proceso, dado el escenario que ha estado marcado por el alza de las bencinas en el país.

La cita se dio luego de que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, tras ser consultado sobre cómo anticipa la negociación, señalara a Pulso que “así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener también esos aumentos. Y ahí pongo como ejemplo el último reajuste del sector público, que fue con más dosis de realidad que otros anteriores”.

El mensaje no tuvo buena acogida al interior del mundo sindical. “No compartimos la visión que tiene el gobierno ni específicamente el ministerio del Trabajo, cuando plantea una preocupación por el empleo y el crecimiento a razón de contener el salario mínimo. Nuestra preocupación está en las y los trabajadores, en sus ingresos y en la pérdida de poder adquisitivo que hoy afecta a toda la cadena salarial”, afirmó el presidente de la CUT, José Manuel Diaz.

Según agregó el vocero, la negociación y el reajuste del salario mínimo “es una oportunidad que tiene el Gobierno para entregarle a la ciudadanía la recuperación del poder adquisitivo que se ha visto mermado con el aumento de la gasolina y el encarecimiento general del costo de la vida”.

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Mensajes de la oposición

Quien también se sumó a las críticas fue la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, quien respaldó la postura de la CUT.

“Sostuvimos esta reunión porque estamos preocupados. Efectivamente, el ministro Rau, de hecho, señaló en una entrevista el fin de semana que se estaba reuniendo con los trabajadores para discutir sobre el salario mínimo. Hoy nos juntamos con la CUT y nos dicen que no se han comunicado desde el gobierno con la CUT, que es la principal organización de los trabajadores de Chile. Entonces, ¿con quién está hablando el ministro? Quizás está hablando solamente con los grandes empresarios, a los que les quiere reducir los impuestos, porque además esa es la única política de agenda laboral que nos ha planteado en la comisión de trabajo, sesión que tuvimos la semana pasada”, criticó.

En la misma línea, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, sostuvo que el Ejecutivo debe escuchar a la CUT. “No se puede seguir postergando una reunión con los trabajadores mientras el costo de la vida sigue subiendo. El salario mínimo no puede quedar por debajo de la línea de la pobreza”, enfatizó.