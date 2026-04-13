El programa de activos alternativos del Fondo de Reserva de Pensiones que abre el apetito del mercado

Más de una decena de gestoras han mostrado interés en la nueva estrategia, que busca destinar hasta un 15% de la cartera de este fondo soberano chileno al mercado privado.

Los activos alternativos se han transformado en pieza clave de las carteras de los inversionistas institucionales del mundo. En Chile, tanto los fondos de pensiones como las compañías de seguros han apostado por el sector, en busca de mejores combinaciones de riesgo-retorno y de horizonte de inversión de largo plazo.

Pronto, un nuevo actor se sumará a la apuesta por los mercados privados. Desde el segundo semestre de 2025, el Ministerio de Hacienda trabaja en el diseño del primer programa de inversión de activos alternativos para el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), valorizado al cierre de febrero en US$ 10.300 millones.

El proceso incluyó la contratación de un consultor de cabecera para la construcción, implementación y posterior supervisión del plan.

Todo comenzó en mayo de 2025, cuando el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, aceptó la propuesta del comité financiero para fondos soberanos -respaldada por una consultoría de Mercer- de establecer una nueva estrategia de inversión para el FRP, que incrementó la asignación de capital en acciones y añadió a los activos alternativos, categoría antes no era considerada en la política de inversión.

Desde su creación, en 2007, el FRP manejaba un portafolio centrado solamente en renta fija y acciones globales. Así, la recomendación del comité fue de destinar un 15% del portafolio (unos US$ 1.500 millones) a mercados privados.

El desglose propuesto, en tanto, es de un 9% a capital privado y 6% al sector inmobiliario.

US$ 10.300 millones es el valor del fondo de reserva de pensiones.

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Diseño a la medida

Quienes formaron parte de las etapas iniciales del proceso apuntaron que, ante la complejidad de los activos alternativos y su ausencia en la cartera de los fondos soberanos, se decidió fichar a un consultor especializado en mercados privados para el diseño del programa.

Para ello, en septiembre pasado enviaron a numerosos actores del mercado una solicitud de propuesta, que detalló los servicios buscados por el fondo soberano y los requisitos mínimos para los solicitantes.

El proceso de selección fue desarrollado por la secretaría técnica del comité financiero, la que tras acotar la lista a tres finalistas -un actor local y dos internacionales-, eligió a la consultora estadounidense Callan para ser el asesor de cabecera de la apuesta en mercados privados de FPR.

La firma asesora a institucionales con inversiones por más de US$ 3 mil millones en activos totales.

Así, Callan será la “encargada de apoyar el diseño del programa, la selección de gestores de capital privado y del sector inmobiliario, y posteriormente su supervisión”, detalló un acta de diciembre pasado del comité financiero.

Durante el mes pasado, en tanto, la consultora estadounidense presentó su propuesta de implementación de activos alternativos.

“El comité analizó la propuesta presentada y estimó necesario seguir profundizando en algunos aspectos que requieren mayor elaboración”, reveló Hacienda a través de un comunicado el 18 de marzo.

Callan es la “encargada de apoyar el diseño del programa, selección de gestores de capital privado y sector inmobiliario, y su supervisión”.

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Las reuniones

En paralelo, la nueva estrategia de inversiones del FPR abrió el apetito del mercado, y una decena de gestoras de fondos especializadas en activos alternativos, tanto locales como internacionales, se han reunido con el asesor de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda, Francisco Vergara.

En algunas instancias también se sumaron miembros de la unidad de fondos soberanos de la cartera.

Desde 2025, firmas como Hamilton Lane -en audiencias lideradas por el chileno y head private wealth Latam de la firma, Sebastián Ochagavía-, HarbourVest, Stepstone Group y Partners Group se reunieron al menos tres veces con Vergara.

“Hemos estado conversando y ayudando al ministerio a ver cuáles son las mejores prácticas y proceso a seguir para hacer un DDQ (Cuestionario de Debida Diligencia, en inglés) de un SMA para mercados privados y temas varios de como funcionan los mercados privados”, reveló Hamilton Lane en el portal de la Ley del Lobby, respecto a su última reunión, el 31 de marzo.

Asimismo, grandes gestoras globales como Schroders, Wellington Management, DWS Group, y UBS también se reunieron al menos una vez con Vergara, con foco en alternativos.

En lo local, asoman firmas como VinciCompass, Moneda Patria (en representación de Carlyle), BTG Pactual Chile, Credicorp Capital Chile (como representante de tres gestoras internacionales) y Altis.

También se han acercado los socios del estudio legal estadounidense A&O Shearman, Elaine Hughes y Alejandro Gordano, con el objetivo de “potencial asesoramiento legal sobre inversiones alternativas”, con quienes Vergara se reunió dos veces.