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Cortez, Tornel y Farren: los protagonistas de las claves regulatorias para reimpulsar el mercado de capitales

La presidenta de la CMF y el Superintendente de Pensiones se perfilan como quienes empujarán la reactivación del mercado de capitales desde la vereda regulatoria. Desde la industria, el presidente de Banco Estado opera en la vereda opuesta, pero con la misma dirección: reactivar el crédito y, en el camino, presionar la agenda normativa.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 10 de abril de 2026 a las 20:00 hrs.

Francisco Noguera
<p>Joaquín Cortez, Catherine Tornel, Mario Farren. Imagen creada con IA</p>

Joaquín Cortez, Catherine Tornel, Mario Farren. Imagen creada con IA

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