Las AGF de Santander y Bci se llevan la licitación de carteras de inversión del Fondo Autónomo de Protección Previsional

La Tesorería General de la República, que actualmente administra los recursos del FAPP, deberá traspasar en julio la gestión a las dos gestoras adjudicatarias.

Finalmente, y tras presentarse siete propuestas, el Consejo Directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) definió a los ganadores de la licitación de sus carteras de inversión, proceso establecido en la reforma previsional.

El organismo informó este viernes que BCI Asset Management AGF se adjudicó el mandato de Inversión en Renta Fija Nacional de Corto Plazo, mientras que Santander Asset Management AGF se hará cargo del mandato de inversión en Renta Fija Nacional de Largo Plazo.

“Estamos muy conformes con cómo se llevó a cabo el proceso. Agradecemos mucho interés del mercado, y la dedicada preparación de ofertas competitivas y bien fundamentadas. Las administradoras que se adjudicaron la licitación presentaron las propuestas más convenientes y cumplen cabalmente con los requisitos que esperábamos de quienes manejarán los recursos del Fondo Autónomo de Protección Previsional”, señaló el director ejecutivo de la entidad, Sergio Soto, quien destacó la propuesta económica, la experiencia y track record de las gestoras, así como las capacidades técnico-operacionales y de gestión de riesgos de sus equipos.

La reforma previsional establece que la gestión de inversiones del Fondo, que actualmente está a cargo de la Tesorería General de la República, se estructura sobre un modelo de delegación total de carteras, en virtud del cual se deberá licitar la administración para la totalidad de los recursos del Fondo, manteniendo la responsabilidad legal y fiduciaria sobre su gestión e inversión. El proceso se inició el pasado 9 de mayo, mientras que el 7 de junio se presentaron ofertas de siete gestoras, las que fueron analizadas por una comisión evaluadora, instancia que emitió un informe al Consejo Directivo del FAPP para que tomara la decisión final.

“A partir del mes de julio, la Tesorería, a quien aprovechamos de agradecer el valioso apoyo en esta etapa, traspasará los recursos que acumula el Fondo Autónomo de Protección Previsional a las entidades que se adjudicaron la licitación, las cuales deberán cumplir con nuestro mandato de invertir los recursos en el marco de sus respectivos mandatos, lo que contribuirá, entre otros elementos, a maximizar la sostenibilidad financiera en el largo plazo”, dijo Soto.

Los mandatos

Desde el FAPP indicaron que el mandato de Renta Fija Nacional de Corto Plazo tiene por objetivo preservar capital y garantizar la liquidez operacional del Fondo y considera instrumentos de corto plazo como depósitos a plazo, PDBCs o fondos mutuos money market. Es por dos años plazo, renovable por dos períodos de un año cada uno.

Por su parte, el mandato de Renta Fija Nacional de Largo Plazo busca rentabilidad real de largo plazo, en línea con la naturaleza intergeneracional del Fondo. El mandato es por cinco años, renovable por dos períodos de dos años cada uno.

“Con la adjudicación de esta licitación culmina uno de los pasos clave en la implementación del Fondo Autónomo desde su creación en agosto de 2025”, cerró Sergio Soto.