Abogado chileno es nombrado representante en comité de arbitraje de APEC

El pasado 21 de marzo, en la ciudad de Shenzhen, China, se anunció la creación de un Comité de Arbitraje Internacional APEC 2026, designándose al abogado chileno Francisco Blavi como su representante para Chile. Se trata de una iniciativa impulsada por la Corte de Arbitraje Internacional de Shenzhen, una de las principales instituciones de resolución de disputas comerciales del mundo, y que cubrirá las diferentes economías APEC, incluyendo Australia, Estados Unidos, Hong Kong, Singapur y Chile.

En el marco de su nombramiento, el abogado chileno que se especializa en negociación y resolución de conflictos, viajó a la ciudad de Shenzhen para realizar su presentación ante más de 200 fiscales, gerentes generales y directores de las mayores empresas asiáticas con operaciones globales.

De cara a la cumbre APEC 2026 que este año se realizará en China, la exposición de Blavi tuvo como foco posicionar a Chile como el puerto seguro de la región para el desarrollo de negocios y la resolución de disputas de megaproyectos en sectores como energía, minería, tecnología e infraestructura, contrastando la conocida rapidez de los negocios chinos con la complejidad regulatoria latinoamericana.

"El inversionista busca certeza jurídica, pero sobre todo, eficiencia y estabilidad para que sus proyectos avancen", explicó Blavi tras su intervención. "Nuestra misión es mostrar a los grandes capitales asiáticos que Chile cuenta con la arquitectura institucional para ser su plataforma en la región y proteger el valor de sus inversiones, mediante un sistema legal que permite resolver las controversias con suficiente previsibilidad y mientras los proyectos están en ejecución", concluyó.