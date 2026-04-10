Abogado chileno es nombrado representante en comité de arbitraje de APEC
Noticias destacadas
El pasado 21 de marzo, en la ciudad de Shenzhen, China, se anunció la creación de un Comité de Arbitraje Internacional APEC 2026, designándose al abogado chileno Francisco Blavi como su representante para Chile. Se trata de una iniciativa impulsada por la Corte de Arbitraje Internacional de Shenzhen, una de las principales instituciones de resolución de disputas comerciales del mundo, y que cubrirá las diferentes economías APEC, incluyendo Australia, Estados Unidos, Hong Kong, Singapur y Chile.
En el marco de su nombramiento, el abogado chileno que se especializa en negociación y resolución de conflictos, viajó a la ciudad de Shenzhen para realizar su presentación ante más de 200 fiscales, gerentes generales y directores de las mayores empresas asiáticas con operaciones globales.
De cara a la cumbre APEC 2026 que este año se realizará en China, la exposición de Blavi tuvo como foco posicionar a Chile como el puerto seguro de la región para el desarrollo de negocios y la resolución de disputas de megaproyectos en sectores como energía, minería, tecnología e infraestructura, contrastando la conocida rapidez de los negocios chinos con la complejidad regulatoria latinoamericana.
"El inversionista busca certeza jurídica, pero sobre todo, eficiencia y estabilidad para que sus proyectos avancen", explicó Blavi tras su intervención. "Nuestra misión es mostrar a los grandes capitales asiáticos que Chile cuenta con la arquitectura institucional para ser su plataforma en la región y proteger el valor de sus inversiones, mediante un sistema legal que permite resolver las controversias con suficiente previsibilidad y mientras los proyectos están en ejecución", concluyó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Ya es estructural? Los cuidados aún lideran entre los factores que explican la brecha laboral entre hombres y mujeres
El informe del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello corroboró que los roles de género continúan influyendo en la relación de las mujeres con el mercado del trabajo.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete