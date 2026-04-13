ExCredicorp y abogado de Mena Alessandri estrenan nuevo multifamily para asesorar a altos patrimonios

Se trata de AT Legacy Partners que, en febrero, recibió autorización por parte de la CMF. A la fecha administran más de US$ 55 millones.

La irrupción de multifamily offices en Chile suma un nuevo capítulo. En un mercado donde la asesoría independiente gana terreno, dos ejecutivos con trayectoria en banca privada y el ámbito legal decidieron apostar por este modelo.

Se trata del exgerente de wealth management de Credicorp Capital, Mario Traub, junto al socio de Mena Alessandri & Asociados, Andrés Alessandri, quienes fundaron AT Legacy Partners, un multifamily que apuesta por una asesoría integral, combinando gestión financiera con estructura legal.

“El fuerte de estas oficinas es estar enfocados en la asesoría financiera y justamente por eso es que vimos que había un espacio para ofrecer algo distinto. Acá el expertise financiero y legal de los socios justamente es complementario”, aseguró Alessandri.

Si bien la firma lleva operando hace más de un año, en febrero de 2026 fue autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) bajo la categoría de asesor de inversión.

Perfil de clientes

La firma ya suma más de US$ 55 millones en activos bajo asesoría, distribuidos entre 50 clientes y de acuerdo con Traub, hasta el momento “el grueso son clientes que vienen trabajando con nosotros hace un tiempo, y son más de la mitad de las personas que atendemos”.

Con todo, el perfil al que apuntan son “altos patrimonios y o con alto potencial”, según el ejecutivo.

Esto, porque según explicaron, en Chile la banca privada considera como cliente de alto patrimonio a quienes superan el US$ 1 millón, “y nosotros aspiramos a eso”, aseguró Traub.

Sin embargo, más allá de las cifras, Alessandri sostuvo que “tenemos clientes que pueden estar bajo esos montos, pero que nosotros vemos que por su etapa en la vida y su desarrollo empresarial, en un futuro sí podrían llegar a ese nivel de patrimonio”.

Tendencias y auge de los multifamily

En el tiempo que llevan operando con AT Legacy Partners, los ejecutivos han identificado una tendencia clara: la diversificación geográfica sigue en aumento, con Estados Unidos como principal destino de los activos financieros de clientes chilenos.

Traub aseguró que “más o menos el 30% de lo que administramos se hace con instrumentos internacionales, y si integramos la parte que a través de activos nacionales se invierte fuera, llegamos a un 50%”.

Si bien, el auge de los multifamily no es exclusivo de Chile, en el mercado local ha ganado especial dinamismo en el último año, con ejecutivos que han migrado desde la banca privada para independizarse y levantar sus propias oficinas de asesoría.

De acuerdo con los ejecutivos, este fenómeno responde en parte a los cambios introducidos por la Ley Fintech, que permite una mayor apertura hacia asesores independientes.

Pero también planteó Alessandri, hay un factor estructural: evitar conflictos de interés. “Se ve como muchos clientes quieren tener más de una alternativa en cuanto a custodios y activos, quieren tener opiniones independientes de lo que es más adecuado para ellos, y cuando tu asesor es parte de la empresa, que administra o gestiona esos activos, esa libertad puede verse un poco cuestionada”.