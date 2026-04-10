VLF suma nueva socia de libre competencia y director de litigios

Vial Larraín Femenías anunció el nombramiento de Catalina Montero Varas como socia y de Juan Manuel Lavín como director.

Montero tendrá foco en libre competencia, área en la que se ha especializado particularmente en control de operaciones de concentración y programas de compliance, con experiencia en materias regulatorias y prevención de riesgos asociados a la normativa.

Por su parte, Juan Manuel Lavín asume como director del área de litigios y arbitrajes. A lo largo de su carrera ha participado en controversias civiles y arbitrajes de diversa naturaleza.