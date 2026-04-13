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Pablo Granifo y el entorno desafiante de CCU: "Nos obliga a actuar con responsabilidad y desplegar nuestra resiliencia"

En la memoria de la firma, el directivo del Grupo Luksic expresó una “profunda gratitud” a Francisco Pérez Mackenna, exCEO de Quiñenco y extimonel de la embotelladora, quien hoy es canciller.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Lunes 13 de abril de 2026 a las 18:55 hrs.

Catalina Vicuña empresas CCU junta de accionistas luksic
<p>El timonel de la embotelladora, Pablo Granifo. Foto: Jonathan Duran</p>

El timonel de la embotelladora, Pablo Granifo. Foto: Jonathan Duran

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