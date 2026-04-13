Pablo Granifo y el entorno desafiante de CCU: "Nos obliga a actuar con responsabilidad y desplegar nuestra resiliencia"

En la memoria de la firma, el directivo del Grupo Luksic expresó una “profunda gratitud” a Francisco Pérez Mackenna, exCEO de Quiñenco y extimonel de la embotelladora, quien hoy es canciller.

“Con gran orgullo me dirijo a ustedes por primera vez como presidente del directorio de esta señera compañía”. Con esas palabras, Pablo Granifo Lavín encabezó su carta dirigida a los accionistas de Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), contenida en la memoria del ejercicio 2025.

El directivo reflexionó sobre la economía global, la cual -a su juicio- hoy vive un momento “singular”, marcado por conflictos geopolíticos que han impactado “con fuerza en los costos de producción” de CCU. “Nuestra empresa no está exenta de esos efectos”, afirmó, “lo que nos obliga a actuar con responsabilidad y desplegar nuestra resiliencia y capacidad de adaptación”.

Bajo este contexto, explicó que hoy la compañía se mueve siguiendo una estrategia de tres pilares: Rentabilidad, Crecimiento y Sustentabilidad.

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En cuanto al primero, explicó que los resultados 2025 “reflejaron un entorno desafiante” para CCU, sobre todo en el mercado argentino y del negocio del vino. Sin embargo, detalló, estos "reafirmaron la resiliencia de nuestro principal segmento de operación, Chile”.

Mientras que el Ebitda alcanzado durante 2025 por CCU fue de $ 376.208 millones, un 2,9% menos que en 2024; su utilidad neta fue de $117.152 millones, un 16,3% menor al ejercicio previo.

En cuanto a segmentos, aseguró que la operación en Chile evidenció un crecimiento del 7,8% de su Ebitda. El segmento de operación de Negocios Internacionales, en cambio, redujo este índice en 29,5%.

Sobre el segmento de vinos, este también vio una baja en su Ebitda del 14,9%. A juicio de Granifo, esto es reflejo del “efecto de una demanda debilitada en los mercados domésticos y de exportación, junto con un mayor costo de vino, que presionó sus márgenes operacionales”.

En materia de Crecimiento, el directivo afirmó que la industria se encuentra en un momento “desafiante para el consumo de alcohol”, por lo que destacó que desde CCU han impulsado otros segmentos de productos, como los de bajo contenido alcohólico, saborizados y listos para consumo.

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Agradecimiento a Pérez Mackenna

Ya hacia el final de sus palabras, Granifo aprovechó el espacio para expresar una “profunda gratitud” a Francisco Pérez Mackenna, exgerente general de Quiñenco, quien dejó su cargo para instalarse el pasado 11 de marzo en el Ministerio de Relaciones Exteriores como jefe de cartera.

“Su trayectoria en CCU, primero como gerente general, luego como director y finalmente encabezando la compañía desde 2024, estuvo marcada por un liderazgo ejemplar y el impulso de nuestra expansión internacional, que consolidó a CCU como una empresa referente multicategoría de bebestibles a nivel regional”, destacó el directivo.