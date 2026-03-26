Granifo por decisión del Gobierno sobre las bencinas: “Es prematuro juzgar si es lo correcto o no”

El gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger; el presidente de la entidad, Pablo Granifo, y el fiscal Alfredo Villegas. Foto: Jonathan Duran

Durante la junta de accionistas de Banco de Chile, su presidente y gerente general analizaron la coyuntura mundial y local.

“Somos un espejo de la actividad del país”. Es la frase que recurrentemente ocupan tanto Pablo Granifo como Eduardo Ebensperger -presidente y gerente general de Banco de Chile, respectivamente-para ilustrar el comportamiento de la industria ante los distintos ciclos económicos.

Y si bien ambos ejecutivos esperaban que 2026 fuera el año de recuperación de las colocaciones bancarias, principal motor del sector, la guerra en Medio Oriente cambió los planes, o al menos las proyecciones iniciales, señalaron al término de la junta ordinaria de accionistas celebrada este jueves.

“No hay nadie que pueda precisar con algún grado de probabilidad cuánto va a durar (la guerra en Medio Oriente) y cuáles son los niveles de precio que en definitiva tendrá el petróleo”, advirtió Granifo.

En ese contexto, recalcó que frente a las medidas adoptadas por el Gobierno, que esta semana impulsaron un alza en las becinas, afirmó: “Es prematuro juzgar si en definitiva es lo correcto o no”.

¿Optimismo diluido?

Sin embargo, en línea con lo señalado por el Banco Central este miércoles, Granifo sostuvo que las consecuencias inflacionarias derivadas de la guerra impactarán a diversos sectores económicos, incluida la banca.

“No tengo ninguna duda de que si esto se mantiene, el efecto inflación es inequívoco”, sostuvo, apuntando a que el alza de costos en toda la cadena productiva terminará traspasándose a precios, enfriando la actividad y, con ello, la demanda por financiamiento bancario.

Sobre esto último, enfatizó que la debilidad del crédito no es coyuntural. Según Granifo, detrás conviven factores estructurales, como el rezago de la inversión, expectativas empresariales aún frágiles y trabas como la permisología que han frenado nuevos proyectos.

“Nadie pueda precisar con algún grado de probabilidad cuánto va a durar (la guerra en Medio Oriente) y cuáles son los niveles de precio que en definitiva tendrá el petróleo”, sostuvo Granifo.

Estrategia 2026

En cuanto a los planes de Banco de Chile para el presente ejercicio, la entidad invertirá cerca de US$ 100 millones, de los cuales el 80% irá a tecnología y el 20% restante a infraestructura física.

Pero, más allá del monto, la hoja de ruta es clara. “Seguimos muy fuertes en el mundo retail, personas y PYME, y muy apalancados en lo digital”, resumió Ebensperger.

Y ese énfasis ya muestra resultados. La Cuenta FAN de la entidad superó los 2 millones de clientes. “Cuánto avancemos dependerá también de algunas cosas que pueda hacer la autoridad”, advirtió el CEO, apuntando directamente a la tasa máxima convencional.

El despliegue estratégico, sin embargo, convive con un frente regulatorio. Hay “ripios” que afectan a la industria, planteó Granifo, ejemplificando con las normas de Basilea, que, a juicio del ejecutivo, en Chile son más exigentes en términos de capital que en otros mercados.

“Creo que es bueno discutir con tiempo las cosas que haya que cambiar o mejorar, no porque nos estén ‘apretando el zapato’, sino porque nos pueden quitar competitividad como país frente al resto del mundo”, afirmó.

En tanto, Ebensperger hizo un llamado a revisar la Ley Antifraude y la posibilidad de permitir la existencia de seguros que cubran este tipo de siniestros.

Asimismo, indicó que si bien está a favor de la competencia que traerá la Ley Fintech, abogó por que la regulación emanada por la CMF sea coherente con los riesgos relacionados, por ejemplo, con la protección de datos de los clientes.

Directorio

Entre las principales novedades de la junta destacó la renovación del directorio. Paul Fürst asumió como director titular independiente en reemplazo de Andrés Ergas; a la vez que se sumó la exCEO de Citi Uruguay, Vivianne Caumont. Asimismo, el abogado Nicolás Lewin fue designado como director suplente.

La entidad reportó utilidades por $ 1,19 billón (millón de millones) en 2025 y, en ese marco, los accionistas aprobaron la distribución de dividendos equivalente al 84,7%.