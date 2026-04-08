Cómo Acústica Marina pasó de monitorear ruido marino a transformarse en una plataforma de inteligencia oceánica

La startup, que hoy integra hardware e inteligencia artificial para entregar datos oceanográficos en tiempo real, se expande a la industria naviera y avanza en una red de boyas inteligentes para monitorear el Pacífico Sur.

A mediados de 2023, Acústica Marina -startup fundada en Valdivia en 2020 por la bióloga marina Marcela Ruiz- dio un giro estratégico y dejó de ser una firma enfocada en el desarrollo de hardware y software de monitoreo y medición de ruidos marinos puntuales para transformarse en una plataforma de inteligencia oceánica.

Los primeros años se especializó en el desarrollo de boyas integradas con sensores y computadores para detectar ballenas y evitar el choque con embarcaciones, el control de la pesca ilegal o la evaluación de impacto ambiental. Con el tiempo fue ampliando su base tecnológica hacia la medición y procesamiento de datos oceanográficos y meteorológicos.

Ruiz, CEO de Acústica Marina, señaló que esta evolución fue impulsada por la necesidad de las industrias -como la portuaria y minera - de contar con “datos con validez legal y comercial. Entendimos que el valor no estaba solo en escuchar el mar, sino en procesar esa complejidad técnica para entregar data as a service (DaaS)”, es decir, a través de una plataforma por suscripción.

Hoy cuentan con un nodo fijo de boyas inteligentes en Coquimbo -desarrollado con la Compañía Minera del Pacífico- y diferentes tipos de hardware, como catamaranes a control remoto y drones hidroacústicos de desarrollo propio.

Las boyas inteligentes se complementan con una plataforma de inteligencia artificial (IA) que procesa los datos y genera alertas en tiempo real para la toma de decisiones de las compañías, ante eventos como presencia de ballenas o embarcaciones, niveles de presión sonora, salinidad del agua, temperatura o control de dióxido de carbono.

A fines de 2024, la startup se adjudicó un fondo Innova Alta Tecnología de Corfo por $ 1.400 millones y a la fecha acumula más de 100 terabytes de datos recopilados a partir de campañas desplegadas en Chile, Perú, Colombia y México.

Misión Pacífico Sur

Ruiz destacó que recientemente recibieron la certificación de la American Bureau of Shipping -líder mundial en servicios de verificación y certificación para activos marinos- para medir el ruido radiado al agua (URN, su sigla en inglés), es decir, la energía acústica que producen las hélices, maquinaria y movimientos del casco de las embarcaciones, y que altera el ecosistema marino.

Explicó que esto les permitirá incursionar en la industria naviera y medir cuánto ruido emiten los barcos para evaluar medidas de mitigación ante las nuevas exigencias globales de la Organización Marítima Internacional. “Somos la única empresa en Latinoamérica y el Caribe con esta acreditación y apenas la séptima en el mundo”, comentó.

Según Ruiz, a diferencia de otros actores que operan con estaciones fijas donde los barcos deben pasar para medir el ruido radiado al agua, Acústica Marina desarrolló equipos portátiles y ya están en conversaciones para cerrar sus primeros clientes en Estados Unidos y Chile en este segmento.

La CEO adelantó que parte la hoja de ruta hacia 2030 es la "Misión Pacífico Sur" con el objetivo de instalar una red hidroacústica para levantar datos y entregar servicios a empresas, de manera que puedan mejorar la toma de decisiones.

La iniciativa contempla instalar cinco nodos de boyas inteligentes entre Chile y Perú en 2026 y 2027. En territorio nacional, ya existe uno en Coquimbo y el próximo se proyecta en la Región de Los Ríos. Entre 2028 y 2029 sumarán 10 en Panamá y México (Baja California).

“La visión a 2030 es desplegar una red hidroacústica interconectada desde la Antártica chilena hasta Baja California, en México”, dijo Ruiz.