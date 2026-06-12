Consejo Consultivo Previsional en alerta por “aumento considerable” de pensionados
Un acta del organismo técnico reveló que sus integrantes advirtieron por la cantidad de jubilados, por lo que solicitaron que revisar las proyecciones de la Dipres ante el impacto fiscal a futuro que se pueda generar.
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Un aumento inusual en la cantidad de nuevos pensionados preocupa al Consejo Consultivo Previsional, organismo que tiene la función de asesorar a los ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social en materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias y la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Así lo reveló el acta de la reunión del 28 de abril de la instancia, la última publicada: “Otro tema de interés para la revisión del Consejo es el incremento en el número de pensionados, se plantea que el sistema estaría experimentando un aumento considerable en estos, lo que debería compararse con las proyecciones de la Dipres (Dirección de Presupuestos)”.
La institución técnica es presidida por el economista Guillermo Larraín e integrada, además, por sus colegas Cecilia Cifuentes, Andras Uthoff y Carlos Díaz.
El Consejo asesora a los ministros de Hacienda y del Trabajo en materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias y la PGU.
La alerta del Consejo
La consejera que levantó este tema en el Consejo fue Cecilia Cifuentes.La economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes advirtió a DF que el número de pensionados por vejez en retiro programado y, sobre todo, en renta vitalicia, está aumentando mucho más rápido que los beneficiarios del Pilar Solidario, una brecha que podría tener implicancias fiscales en el mediano y largo plazo.
“Lo que monitoreamos todos los años, y que queda reflejado en el informe anual del Consejo, es la evolución del número de beneficiarios del Pilar Solidario. Con los antecedentes disponibles hasta ahora, ese crecimiento se ha comportado en línea con la evolución demográfica”, afirmó Cifuentes.
“Sin embargo, surgió este tema, en el que pedimos a la Dipres que nos informara qué está pasando con las proyecciones, porque está este dato, que no es el Pilar Solidario, sino que es el crecimiento de los pensionados por renta vitalicia y por retiro programado, que es mucho más alto que la cifra de lo que crecen los beneficiarios del Pilar Solidario, y eso nos levantó una alerta de revisar los datos”, agregó.
Con todo, Cifuentes señaló que la reunión con la Dirección de Presupuestos por este tema no se ha concretado.
“Lo que determinamos es que sería interesante llamar a la Dipres, que es quien hace estas estimaciones de beneficiarios futuros, si es que lo que está ocurriendo con los datos actuales de beneficiarios del Pilar Solidarios se ajustan a las proyecciones que hicieron en el momento que se empezó a entregar la PGU”, dijo.
Los datos
De acuerdo con el informe anual del Consejo diciembre de 2025, el Pilar Solidario otorgó beneficios a 2.705.747 personas. El dato representó un incremento de 5,1% en comparación con 2024 y de 11% respecto a 2023, lo que consolidó una cobertura que alcanzó al 81,3% de la población de 65 años o más.
Solo por renta vitalicia de vejez, el año pasado se pensionaron 46.746 personas, un 29,1% más que las 36.209 de 2024, de acuerdo con datos de la Comisión para el Mercado Financiero.
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