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Consejo Consultivo Previsional en alerta por “aumento considerable” de pensionados

Un acta del organismo técnico reveló que sus integrantes advirtieron por la cantidad de jubilados, por lo que solicitaron que revisar las proyecciones de la Dipres ante el impacto fiscal a futuro que se pueda generar.

Por: Daniel Vizcarra

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Pensiones AFP reforma previsional Daniel Vizcarra
<p>Consejo Consultivo Previsional en alerta por “aumento considerable” de pensionados</p>

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