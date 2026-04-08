La fórmula de la exPosta Central para bajar un 34% los tiempos de espera de cama con una startup e IA

Tras un piloto de seis meses con WiseMed, el Hospital de Urgencia Asistencia Pública logró liberar 500 días cama al mes, lo que equivale a un aumento de la capacidad de hospitalización mensual de 5,6%.

En promedio, unas 450 personas se atienden a diario en el servicio de urgencias del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) -conocido como la exPosta Central-, cifra que obliga a la institución a optimizar al máximo sus 296 camas hospitalarias.

El director del HUAP, Patricio Barría, comentó que para abordar el problema realizaron un piloto de seis meses con la startup chilena WiseMed, el que concluyó en febrero pasado. Los resultados fueron prometedores, lograron reducir en 34% el tiempo de ingreso de urgencias a hospitalización, lo que se tradujo en 500 días/ cama al mes, lo que equivale a un aumento de 5,6% de la capacidad mensual de camas.

WiseMed desarrolló una plataforma que digitaliza y simplifica la gestión de camas y pabellones, y una aplicación móvil para médicos, enfermeros y gestores hospitalarios, que elimina los desfases en los registros y evita duplicidades al asignar tareas a cada rol.

La herramienta, que está basada en algoritmos de inteligencia artificial (IA) y se entrena con datos hospitalarios anonimizados, puede predecir la liberación de camas, recomendar la derivación de pacientes a la unidad de cuidados intensivos con mayor probabilidad de disponibilidad e incluso anticipar crisis sanitarias, como alzas de enfermedades respiratorias, explicó uno de sus fundadores, el ingeniero civil Cristián Núñez.

Gestión del cambio

Barría comentó que tras unos meses de conversaciones con WiseMed, en septiembre del año pasado comenzaron un piloto para utilizar su plataforma en la operación diaria del hospital. Partieron por una unidad, pero su uso escaló hasta tener más de 800 usuarios dentro.

Sin embargo, no todo fue de inmediato.

La médico internista y cofundadora de la startup, Carolina Aguirre, comentó que pese a observar un uso más eficiente de las camas, enfrentaron una resistencia al cambio en los equipos ante la nueva tecnología. Para incentivar su uso, desarrollaron una nueva funcionalidad con un módulo de entrega de turno con inteligencia artificial -para enfermeros y médicos- que redujo ese proceso de 30 minutos a menos de la mitad.

"Con eso logramos que efectivamente la adopción empezara a despegar y el funcionamiento del sistema se pegó un salto importante en enero", comentó Aguirre.

Barría agregó que la tecnología muchas veces avanza más rápido que la capacidad pública para adoptarla dentro de la gestión, “pero esa gestión del cambio se canaliza mediante una innovación que lleve lineamientos y políticas públicas que permitan crear valor conjunto”.

La meta de reducción de tiempos de espera se superó. Era de 30% y llegó al 34%, lo que “equivale a que el hospital hubiera recibido 16 camas más sin ninguna inversión ni aumento de personal”, afirmó Núñez.

Con los resultados en mano, el HUAP decidió dejar atrás la fase piloto e integrar la plataforma a su operación regular. Ambas partes ya trabajan en el formato de continuidad.

Núñez adelantó que la startup tiene conversaciones abiertas con entidades del Ministerio de Salud y que al menos entre dos y cuatro servicios de salud y unos cuatro hospitales, están interesados en implementar la herramienta.

En paralelo, WiseMed inició esta semana su participación en la aceleradora peruana Lucha, enfocada en innovación con impacto, con la idea de expandir la plataforma al resto de Latinoamérica. "El problema de la gestión y la falta de camas está en Chile, pero también en toda la región, incluso en países desarrollados", comentó Aguirre.