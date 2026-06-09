Superintendencia de Pensiones advierte por vendedores que ofrecen bonos de dinero para cambiarse de AFP

Tanto el regulador como las gestoras rechazan dicha práctica, que está expresamente prohibida por la ley. En Facebook hay decenas de grupos públicos que ofrecen el incentivo.

Un total de $ 60 mil en efectivo o vía transferencia es el “bono de bienvenida” que ofrece, en un mensaje de WhatsApp, una persona que se presenta como una supuesta “agente previsional de AFP Habitat” a cambio de trasladar el ahorro previsional obligatorio a dicha gestora.

Aunque en Chile dicha práctica está prohibida y, según la Asociación de AFP, es rechazada categóricamente por toda la industria, en redes sociales como Facebook basta con buscar “cambio AFP bono” para que aparezcan una decena de grupos públicos, donde supuestos agentes previsionales ofrecen dinero a cambio de mudarse a otra AFP.

En el caso del mensaje que envió quien se presentó como “Dani”, se negó a mostrar alguna identificación que la vinculara como ejecutiva de Habitat y solo accedió a una llamada por teléfono. “Preferiría hablar contigo vía telefónica”, respondió dos veces al ser requerida, pero, antes de eso, explicó que para recibir el bono solo se requería una permanencia mínima en la AFP.

“El bono depende de tu renta imponible... si gustas me mandas tu certificado de cotizaciones y te digo con exactitud de cuanto es (...) Y si, si realizamos el traspaso presencial, el bono sería en efectivo, si es remota, lo depósito a tu cuenta una vez finalizado el traspaso (...) Y exactamente, es por volver a Habitat... solo que yo te pediría estar conmigo dos añitos”, ofreció la supuesta asesora.

Asimismo, explicó que “debes de cotizar al menos por $ 166 mil, es decir, tener una renta imponible de $ 1.660.000 y ahí el bono sería de $ 60 mil”.

Contactada por DF, AFP Habitat comentó que “rechaza toda práctica que involucre cualquier tipo de ofrecimiento o incentivo, y actuaremos en consecuencia en caso de detectar cualquier irregularidad, de conformidad con la legislación y las políticas de la compañía”.

La Asociación de AFP señaló que “de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del DL 3.500, las administradoras, directores y dependientes -entre los cuales se encuentran incorporados los agentes de ventas- no pueden otorgar a los afiliados o beneficiarios bajo ninguna circunstancia, otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley. Por lo tanto, cualquier pago o bono por cambiarse de una administradora a otra, no está permitido por ley y es un actuar que como industria rechazamos”.

La Superintendencia de Pensiones ahondó sobre el tema.“La normativa vigente prohíbe expresamente la entrega, ofrecimiento o promesa de otorgar incentivos, beneficios, regalos o cualquier tipo de compensación destinada a inducir el traspaso de afiliados entre AFP”, indicó. Agregó que cualquier ofrecimiento de este tipo “constituye una infracción a la normativa previsional y vulnera el principio de decisión libre, voluntaria e informada de la persona afiliada”.

Sobre fiscalizaciones o multas que tenga sobre este tema, el regulador dijo que forma parte de sus procesos permanentes de fiscalización.

“En el marco de esos procesos y en función de los antecedentes recabados en sus procesos de fiscalización, la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, instruye a las AFP realizar investigaciones internas, revisar sus procesos, los medios de contacto utilizados, las comunicaciones sostenidas y la eventual existencia de ofrecimientos de incentivos, entre otras materias”, sostuvo.

Agregó que “siempre espera que sus regulados refuercen sus acciones de control dirigidas a su fuerza de ventas, especialmente en relación con la prohibición de ofrecer incentivos asociados a traspasos y en la perspectiva de dar total cumplimiento a las normas que regulan las prácticas comerciales en el sistema previsional”. El organismo precisó que no ha “recibido denuncias ni antecedentes sobre casos particulares en esta materia”.

Ofrecen hasta $ 300 mil

La dinámica en redes sociales tiene poco de oculta. En un grupo llamado “Cambio AFP/Isapre (Incentivo)”, una persona que no oculta su nombre ofrece: “Cámbiate de AFP e Isapre, por incentivo económico todo confiable” y deja su WhatsApp.

En otros como “Cambios de AFP o Isapre con incentivo”, que suma casi 3 mil miembros, ofrecen hasta $ 300 mil como bono para cambiarse o gift card de supermercados y tiendas de reconocidos retail. Y citan más requisitos: para moverse a Cuprum o Capital, la renta debe ser superior a $ 1,3 millón, mientras que para PlanVital es de $ 1 millón y a ProVida basta con $ 700 mil. Agregan mensajes publicitarios como “Lunes y sin Lucas? Yo te ayudo, cámbiate de AFP o Isapre Conmigo x $ extra para ti”.

DF logró hablar con una persona que ofrece el servicio bajo condición de anonimato y, dijo que él es vendedor contratado de una AFP, -sin querer especificar cuál- y que recibe buenas comisiones por llevar nuevos clientes que se mantengan cotizando por al menos 24 meses.

Es esa comisión la que reparte a los clientes para poder cumplir sus metas mensuales. A mayor el sueldo que tenga el traspasado, más es el incentivo que da la empresa y que él puede ofrecer por realizar la operación. El vendedor asumió que esto no era aceptado por su supervisor, pero que tampoco era fiscalizado, por eso lo seguía haciendo.