Biministro Mas revela que Gobierno ya definió al próximo presidente de Codelco y dice que "evalúan" permanencia de Pacheco en Novandino

El titular de la cartera minera insistió en sus críticas a la conducción de la estatal, apuntando a "problemas de gobernabilidad".

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, inistió en sus críticas a la conducción de Codelco y confirmó que el Gobierno ya tiene definido el nombre para el próximo presidente del directorio de la estatal, ocupado actualmente por Máximo Pacheco, quien saldrá del puesto el 25 de mayo.

En un punto de prensa realizado tras su presentación en la Cesco Week, Mas sostuvo que "Codelco tiene que hacer un trabajo relevante, que vuelva a producir. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que vuelva a ser esa empresa orgullo de todos los chilenos".

El biministro apuntó específicamente a "problemas de gobernabilidad" en la cuprera, profundizando que "el gobierno corporativo que está haciendo hoy día la entrega no pudo hacer el plan de producción". También a puntó a "problemas de seguridad relevantes" y dijo que ambos puntos son "los que queremos enfrentar" en la junta de accionistas del próximo lunes.

No solo eso. El titular de la cartera minera reveló que el Gobierno ya decidió el nombre del sucesor de Pacheco. "Lo tenemos definido", dijo tras ser consultado y, posteriormente, se retiró sin especificar el nombre ni responder a las preguntas sobre si era Bernardo Fontaine.

Consultado sobre si Codelco mantendrá su figura estatal durante la actual administración del Presidente José Antonio Kast, Mas respondió: "Vamos a tomar todas las decisiones para amarrar el plan que estamos desarrollando".

Pacheco en Novandino

Respecto de la permanencia de Pacheco como presidente del directorio de recién formada Novandino -la empresa conjunta de Codelco con SQM para explotar litio en el Salar de Atacama-, Mas dijo que "el Gobierno tiene todas las facultades para hacer los cambios".

"Esa es una decisión que se tomará un poco más adelante y la estamos evaluando", agregó, dejando la puerta abierta a una eventual revisión del líder de la mesa de la nobel compañía.